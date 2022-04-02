Ağbaba: Emeklilerimiz iftar yapamadan oruç tutmak zorunda kalacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emeklilerin geçen yıl aldığı maaş ile bu yıl aldığı maaş arasındaki alım gücünü temel gıda ürünleri üzerinden tablo haline getirdi.

Ramazan ayında emeklilerin hayat pahalılığı nedeniyle sofralarının boş kaldığını ifade eden Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Bu yıl artan hayat pahalılığı nedeniyle emeklinin iftar sofrası bir yıl öncesine göre boş kaldı. Geçtiğimiz yıl en düşük emekli aylığı 1500 TL iken en düşük emekli aylığı bu yıl için yüzde 66 artışla 2500 TL olarak belirlendi. Yüzde 66’lık artış emekliyi açlıktan kurtaramadı. Emeklinin iftar sofrasındaki öğünler geçtiğimiz yıla göre daha fazla azaldı. Emekliye iftar sofrasında salata yapmak dahi lüks olurken, emeklinin sofrası kuru ekmek ve zeytine mahkûm oldu. Deyim yerindeyse emeklilerimiz iftar yapamadan oruç tutmak zorunda kalacak”

Ağbaba’nın geçtiğimiz yıl en düşük 1500 TL olan emekli maaşı ile bu yıl en düşük 2500 TL olan emekli maaşı ile alım gücünü karşılaştırdığı tablo şöyle:

“Geçtiğimiz yıla göre artan fiyatlar nedeniyle ekmekten margarine, mercimekten tavuk etine birçok temel besin maddesinde emeklilerin kaybı arttı. 1500 TL en düşük emekli aylığı 2022 için belirlenen en düşük 2500 TL emekli maaşının alım gücü olarak üstünde kaldı. Geçtiğimiz yıla göre en düşük emekli aylıkları kıyaslandığında; emeklinin kaybı patateste 334 kilo, domateste 140, salatalıkta ise 67 kilo kayıp yaşadı. Bakliyat ürünlerinde yaşanan kayıp ise; Mercimekte 73 kilo, nohutta 37 ve pirinçte ise 25 kilo oldu.

“Salata dahi yapmak emekliye lüks oldu”

Emeklinin sofrasındaki en az kayıp ise ekmek ve zeytinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıla göre en düşük emekli aylıklarında ekmekteki kayıp 7 adet olurken, zeytindeki kayıp 7 kilo oldu. Emekliler bu yıl iftar sofrasını en iyi ihtimalle sadece kuru ekmek ve zeytinle kurabilecek. Salata dahi yapmak emekliye lüks oldu.

“Sofrasına koyabildiği et de son zamlarla birlikte yok oldu”

Et ve süt kurumunun son zamları ile birlikte ayda yılda bir de olsa emeklilerin sofrasına koyabildiği et de son zamlarla birlikte yok oldu. En düşük emekli aylıkları ile kıyaslandığında emeklilerin sofrasındaki kayıp ette 11 kilo, tavukta ise 29 kilo oldu.

“Domatesin fiyatı sadece son bir yılda yüzde 169 zamlandı”

Bunların yanı sıra emeklilerin sofrasına koyacağı salata bile artık lüks olmuş durumda. En düşük emekli aylığı son bir yılda yüzde 66 oranında zamlanırken domatesin fiyatı sadece son bir yılda yüzde 169, salatalığın fiyatı yüzde 150, maydanozun yüzde 146 ve rokanın fiyatı yüzde 139 zamlandı. Emekliye bu ramazanda sıcak çorbasının yanına koyacağı bir tabak salata da emekliler için lüks oldu.

“Ramazanı da açlığın gölgesinde karşılıyor”

Bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine getirilsin. Emekliler her yıl olduğu gibi bu Ramazan’ı da açlığın gölgesinde karşılıyor. Türkiye’de 8 milyon emekli ve hak sahibi asgari ücretin altında aylık alıyor. Ama iktidar emeklilere verilen zammı ve 100 TL’lik zamlı ikramiyeleri müjde gibi sunmaya, emeklilerimizle alay etmeye devam ediyor. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine eşitlenip, aylık bağlama oranlarında yeniden değişikliğe gidilmediği sürece emeklilerimiz çalıştıkça yoksullaşmaya devam edecek. Ayrıca buradan bir kez daha iktidara sesleniyoruz; emeklilerin bayram ikramiyeleri bu bayramda asgari ücret tutarında ödensin, en azından bu bayramda emeklilerimiz bir nebzede olsa rahat etsin.” (ANKA)