Ağbaba: Esnaf gelen yüksek faturalar nedeniyle iflas bayrağını çekti

CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı açıklamada, ocak ayında yaşanan esnaf iflaslarını değerlendirdi.

Ağbaba, yazılı açıklamasında şunlara değindi:

“Bu yılın ilk ayında, esnaf ve sicil gazetesi verilerine göre, sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 10 bin 147 olarak açıklandı. Ocak ayında 8 bin 662 esnaf sicilden terkinini yaparken bin 885 esnaf ise meslekten terkinini yaparak kepenk kapattı.

Türkiye’nin dört bir yanında esnafımıza, bir ay önceki ödedikleri elektrik faturalarının neredeyse iki katı faturaları gelmeye başladı. 20 bin, 30 bin, hatta ülkenin dört bir yanında 45 bin TL’yi aşan elektrik faturalarına esnafımız isyan etmektedir. Esnafımız neredeyse bir kira parasından daha fazla elektrik ve doğal gaz faturası ödemektedir.

Zaten borç kıskacında zor bela ayakta durmaya çalışan esnafımıza bir darbe de iktidar tarafından vurulmuştur. Ocak ayında toplam 10 bin 147 esnaf iflası, gelecek aylardaki toplu iflaslarında ne yazık ki habercisidir.

Ülkenin dört bir yanında esnafımız, dükkânlarına ‘bizleri elektrik çarptı, kapalıyız’ afişleri asmaktadır. Esnafımızı çarpan, sadece elektrik faturaları değil aynı zamanda iktidarın soygun düzenidir. Esnafımız elektrikten tasarruf edebilmek için müşterilerini karanlıkta karşılamakta, ışık olmadan hizmet vermektedir. Salgın tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan, artan döviz kuru ve artan girdi maliyetleri nedeniyle ürün alamayan ve yüksek borç altında ezilen esnafımız, gelen yüksek faturalar nedeniyle iflas bayrağını çekmiş durumdadır.

Ocak ayında üç büyük şehre baktığımızda; İstanbul’da 974, Ankara’da 549 ve İzmir’de ise 680 esnaf iflas etmiştir. Ocak ayında yaşanan bu iflaslar, gelecek aylarda yaşanacak olan toplu iflasların sadece ilk adımıdır. Eğer iktidar, bu zamları derhâl geri çekmezse on binlerce, hatta yüz binlerce esnafı, çalışanlarını ve ailelerini açlığa terk etmiş olacaktır.”