Ağbaba: EYT'liler lütuf istemiyor, hakkını istiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) iktidardan bir lütuf değil, haklarını istediklerini söyledi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, Ankara EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri ile Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Bazı sendikaların da destek verdiği etkinlikte konuşan Ağbaba, CHP'nin muhalefeteyken halkın sorunlarını çözen tek parti olduğunu söyledi.

"Yapılacak ilk seçimde iktidara geldiğimizde EYT'lilerin sorununu derhal çözeceğimizi buradan söylemek istiyorum." diyen Ağbaba, şöyle konuştu:

"Nasıl ki geçmiş yıllarda 'taşerona kadro' dedik, kadro verildiyse, nasıl ki 'emekliye 2 ikramiye' dedik yetmese de ikramiye verildiyse, muhtarların maaşlarını düzelttiysek, asgari ücrete yüzde 70 zam yapıldıysa 2015 yılında, bunun sebebi iktidar değil, bunun sebebi CHP'dir, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP olarak söylüyoruz, sevgili EYT'liler maç başlarken kural değişti. EYT'liler lütuf istemiyor, EYT'liler hakkını istiyor. EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak ettikleri haklarını istiyorlar. Anayasal haklarını istiyorlar. O nedenle EYT'lilerin talepleri analarının ak sütü gibi haktır. İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş, EYT meselesini çözmek olacak."

"Hiç umutsuzluğa kapılmayın"

Türkiye'nin AB'deki en düşük emekli maaşına sahip ülke olduğunu da belirten Ağbaba, "Bizi kıskanan Almanya bizim 8 katımız alıyor. Fransa'sı, Hollanda'sı bizim 6-7 katımız alıyor. Maalesef açlık sınırının 4 bin 13 lira olduğu bir ülkede en düşük emekli 2 bin 500 lira alıyor. Sözümüz söz, en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacağız. Hiç umutsuzluğa kapılmayın, az kaldı." diye konuştu.

Bugün 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıldığını hatırlatan Veli Ağbaba, tüm katılımcılara teşekkür ederek, EYT'liler için mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile Ankara EYT Derneği Başkanı Ersin Kotan da birer konuşma yaptı.

Yozgat

CHP Yozgat İl Sekreteri Serdar Boztepe, Cumhuriyet Meydanı'nda, EYT'lilerin 22 yıldır hak mücadelesi verdiğini söyledi.

EYT'lilerin lütuf değil, kazanımlarını istediğini ifade eden Boztepe, "EYT'liler kandırılmak istemiyor, mağduriyetlerinin çözülmesini istiyor. EYT'liler kendilerini yok sayan, inkar edenlere karşı seçimi bekliyor. EYT'liler Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını dört gözle bekliyor. EYT'lier bu mağduriyete CHP iktidarında son verileceğini biliyor." dedi.

Sivas

Sivas'ta CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun, parti binasında, 1999 yılında yapılan değişiklikler ve 2008'de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısının kademe kademe artırıldığını kaydetti.

İktidara gelmeleri halinde EYT'lilere geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edeceklerini belirten Coşkun, "En düşük emekli aylığını asgari ücretle eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirme yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale

CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, EYT'lilerin yaş engeliyle birlikte AK Parti-MHP engeline takıldığını söyledi.

CHP'nin bu mağduriyete son vereceğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"TBMM’de, emeklilikte yaşa takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi. İktidar, EYT mağdurlarına 'Daha gençsin, emekli olamazsın.' diyor. Öte yandan işverenler ise 'Sen yaşlısın, sana iş veremem.' diyor. İktidarın kurduğu düzen 5 milyona yakın vatandaşımıza adeta 'Sen yoksun.' diyor."

Etkinliğe CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal da katıldı.

Kırşehir

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve İl Başkanı Şeref Baran Genç, EYT sorununun çözümü için Cacabey Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

İlhan, emeklilikte yaşa takılanların sorununun en kısa sürede çözülmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçilerin, sağlık çalışanlarının, esnafın, öğrencilerin, gazetecilerin ve birçok kesimin sorun yaşadığını belirten İlhan, "Herkes şu anda ayakta. Herhangi bir çözüm de yok maalesef. Hükümetten çözüm bekliyorlar. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları da Millet İttifakı'nın iktidarında çözülecek." dedi.

İl Başkanı Genç de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili TBMM'ye verilen önergelerin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini ifade ederek, bu sorunu yaşayanların eşit vatandaş olarak haklarını istediklerini dile getirdi.

Kayseri

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Cumhuriyet Meydanı'ndaki basın açıklamasında, EYT'lilerin onlarca yıllık hizmetin ardından iş cinayetlerinde can vermek istemediğini söyledi.

EYT'lilerin bu ülkenin eşit vatandaşları olarak kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanmak istediğini vurgulayan Özer, "EYT'liler yılardır yaşadıkları hak kayıplarını ve mağduriyetleri giderecek yasanın çıkarılmasını istiyor. Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT'liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verileceğini biliyor. CHP olarak Türkiye'nin dört bir yanından emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için yapacağımız düzenlemeleri burada bir kez daha dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, EYT Kayseri Derneği Başkanı İsmail Yılmaztürk ve EYT'liler katıldı.

Niğde

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, yazılı açıklamasında, EYT'lilerin CHP iktidarını dört gözle beklediğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında EYT'liler için atılması gereken adımları bir kez daha dile getirdiklerini belirten Adem, taleplerini şöyle sıraladı:

"EYT'lilerin geçmişe dönük emeklilik hakları verilmeli, 22 yıllık bu hak gaspına bir an evvel son verilmelidir. En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlenmelidir. Emekli aylıkları iyileştirilmeli, aylık bağlama oranları eski düzeye çekilmeli, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümü dikkate alınmalıdır. Emeklilerimizin yıllardır beklediği 'intibak yasası' derhal çıkartılmalı ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliğine son verilmeli."