Ağbaba: Her an öngörülmez bir ekonomik kırılmayla karşı karşıyayız

CHP Ekonomi Masası heyeti Ankara’da dün Ayakkabıcılar Federasyonu’nu ziyaret etti. Heyette, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ahmet Akın’ın yanı sıra Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve eski İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli yer aldı. Ziyarette konuşan Ağbaba şunları söyledi:

“Ayakkabıcılar, sokağa çıkma yasakları ve alışveriş yapmayan kuruluşların başında geliyorsunuz. Her an öngörülmez bir ekonomik kırılmayla karşı karşıyayız. Dün akşam Cumhurbaşkanı konuşuyor dolar 8 lira 85 kuruşa çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ülkeyi yöneten birisinin sözü ülke ekonomisini olumsuz etkileyebiliyor. ‘Merkez Bankası bana bağlı’ dediğiniz anda maalesef dolar yükseliyor. Bedelini hep beraber ödüyoruz.”

"128 milyar doların sağlıklı bir cevabını alamıyoruz"

Ağbaba konuşmasının devamında, "Türkiye’nin 128 milyar dolarlık bir kasası vardı. ‘Maske ve kit götürdük’ diyorlardı. Sayın Yıldırım’ın cebine gitmiş olabilir bu 128 milyar dolar. 128 milyar doların sağlıklı bir cevabını alamıyoruz. Sayın Erdoğan 661 milyar lira destek paketi verdik diyor. 661 milyarın yüzde 80’inden fazlası halka verilen faizlerin borç ertelemelerinden oluşuyor. OECD verilerine göre dünyada en az esnafına destek veren bizi. 661 milyarın yüzde 1’ini destek olarak vermişiz. At izinin it izine karıştığı, hukukun askıya alındığı, mafyalaşmış bir dönemi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı gecesi TRT'de katıldığı bir programda Merkez Bankası Başkanı ile görüştüğünü belirterek, "Faizleri düşürmemiz şart. temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır." ifadelerini kullanmıştı.