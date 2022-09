Ağbaba: Her ay ortalama 138 bin 243 kişi işten atıldı

Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işsizlik ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Ağbaba, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Erdoğan, geçen ay Türkiye'de işsizlik olmadığını iddia etmiş ve ‘Bir de utanmadan sıkılmadan işsizlik var diyorlar’ diyerek işsizleri azarlamıştı. İlk 8 aydaki veriler ise yine Erdoğan’ı yalanladı. Bu yılın ilk 8 ayında çalışırken işten atılan ve işsizlik ödeneğine başvuran kişi 1 milyon 105 bin 947 oldu. Böylece 8 aylık dönemde her ay 138 bin 243 kişi, her gün ise 4 bin 608 kişi işten atılmış oldu.

Bakan Nebati her ne kadar Türkiye’nin büyüdüğünü, istihdamın arttığını söylese de resmi veriler bunun tam tersini iddia etmeye devam ediyor. İŞKUR verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında, ocak-ağustos arası geçen dönemde işten atıldığı için işsizlik ödeneğine başvuran sayısı 1 milyon 105 bin 947 kişi oldu. Sadece temmuz ve ağustos ayında yani bir aylık dönemde işten çıkartılanların sayısı ise 140 bin 889 kişi oldu.

Erdoğan her ne kadar, ‘işsizlere iş var iş beğenmiyorlar’ dese de ilk 8 aylık dönemde ortalama her ay 138 bin 243, her gün ise 4 bin 608 kişi işten atıldı.

“En çok işten atılmaların olduğu şehir İstanbul oldu”

Bu yıl şu ana kadar en çok işten atılmaların olduğu şehir ise 236 bin 400 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul’u 73 bin 440 kişi ile Ankara ve 58 bin 121 işten atılmayla İzmir izledi. Sanayinin yoğun olduğu Bursa’da 47 bin 84 kişi işten atılırken, Kocaeli’nde bu yıl içerisinde işten atılanların sayısı ise 30 bin 718 olarak kayıtlara geçti. İktidar her ne kadar işler yoluna girdi dese de yaşanan ekonomik kriz göz önünde alındığında bu yıl sonunda işten atılanların sayısının katlanarak artması dolayısıyla da işsizliğin daha fazla artması ne yazık ki kaçınılmazdır.

Ocak-Ağustos ayları arasında 1 milyon 105 bin 947 kişi işten atıldığı için işsizlik ödeneğine başvuru yaparken, başvuru yapanların sadece 538 bin 798 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu durumda işten atılanların neredeyse yarısı ödenek almaya hak kazanamadı. İşsizlik Fonu’ndan işsizlik ödeneği alanların sayısı ise ağustos ayında önceki aya göre 5 bin 797 kişi azalarak 420 bine geriledi. Türkiye’de işsizlik sigorta fonu işsizlerden çok işverenlere ve yandaş sermayeye kaynak olarak aktarılırken, işsizler ve işten atılanlarda bizzat iktidar tarafından kendi kaderlerine terk ediliyor.” (ANKA)