Ağbaba: Hibeler esnafın gelir kaybını, biriken kira ve faturalarını karşılamaktan oldukça uzak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, esnafa verilen hibe desteğinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, nisan ayında 7075 olmak üzere bu yılın ilk dört ayında 36 bin 112 esnafın iflas ettiğini belirtti.

Bu süreçte esnafa verilen hibe desteğini esnafın gelir kaybını karşılamaktan uzak olduğunu söyleyen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Salgının en başından itibaren kısıtlamalar karşısında en çok mağdur olan esnaf grubunun başında olan lokanta, kafe gibi yeme içme sektöründe iflaslar artmaya devam ediyor. Tam kapanmanın ardından halen açılmayan yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri haziran ayında kepenklerini açamazlarsa bir daha kepenk açamama tehlikesi ile karşı karşıya."

Veli Ağbaba, esnaf iflaslarında İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'nın ilk sıralarda olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Açıklanan hibeler esnafın gelir kaybını, biriken kira ve faturalarını karşılamaktan oldukça uzak. Büyükşehirlerde 3 bin lira olmak üzere 3 aylık toplam 9 bin lira, büyükşehir olmayan belediyelerde ise 2 bin lira olmak üzere 3 aylık toplam 6 bin lira kira yardımı yapılmalı. Tam kapanma sürecinde mağdur olan esnaflara aylık 4 bin lira olmak üzere 3 aylık 12 bin lira hibe desteği verilmeli. Esnaf Destekleri Sigortası Fonu hayata geçirilmeli, esnafın kapalı olduğu dönemlerde ki ciro kaybının en az yüzde 8'i fon tarafından karşılanmalıdır."