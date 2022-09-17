Ağbaba: İflas eden esnaf sayısı yüzde 20 arttı

CHP Esnaf ve Sanatkarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yılın ilk 8 ayında 81 ildeki toplam iflas sayısını il il açıkladı. Ağbaba’nın hazırladığı tabloya göre, yılın ilk 8 ayında ülke genelinde 74 bin 581 esnaf iflas ederken, iflasın en çok yaşandığı şehirler İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.

İstanbul’da 7 bin 82 esnaf iflası yaşanırken; İzmir’de 5144, Ankara’da 4 bin 61, Antalya’da 3 bin 583 ve Bursa’da ise 3 bin 164 esnaf iflas etti.

"Esnaf iflastan kurtulamadı"

Bu yılın ilk 8 ayında 81 ilde toplam iflas eden esnaf sayısı 74 bin 581 olarak kayıtlara geçtiğini belirten Ağbaba, “Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736 iken bu yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20’lik bir artış söz konusu. Ekonomik kriz derinleştikçe, girdi maliyetleri arttıkça ve faturalar kabardıkça esnafların ekmek teknesi, tek tek ellerinden kayıp gidiyor.” dedi.

Ağbaba, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Esnaflara pandemi döneminde yapılan 3 bin 5 bin TL’lik yardımlar yapılırken, esnaflara destek olarak banka ve esnaf kefalet kredileri gösterildi. Esnaf pandemi sonrası ise artan girdi maliyetleri, yüksek fatura zamları ile karşı karşıya kalırken, geçmiş dönem borçları altında ezilmeye devam etti. Sattığı ürünü ertesi gün daha fazla maliyetle almak zorunda kalan esnaflarımız bir de artan faturalar nedeniyle ekmek teknelerini ellerinden çıkarmak zorunda kalıyor.

Esnafları bankalara ve esnaf kefalet kredilerine olan borçlarının faizleri silinmedikçe, özellikle faturalarda esnaflarımıza yönelik tarifeler getirilmedikçe yılsonuna kadar esnaf iflaslarındaki artış ne yazık ki geçen yıl olduğu gibi 100 bini aşabilir.”

İLLER

İLK 8 AY İFLAS



ADANA

1663



ADIYAMAN

513



AFYONKARAHİSAR

692



AĞRI

260



AKSARAY

401



AMASYA

301



ANKARA

4061



ANTALYA

3583



ARDAHAN

83



ARTVİN

197



AYDIN

1932



BALIKESİR

1763



BARTIN

296



BATMAN

376



BAYBURT

87



BİLECİK

322



BİNGÖL

218



BİTLİS

188



BOLU

385



BURDUR

455



BURSA

3164



ÇANAKKALE

1116



ÇANKIRI

148



ÇORUM

288



DENİZLİ

1160



DİYARBAKIR

768



DÜZCE

644



EDİRNE

663



ELAZIĞ

731



ERZİNCAN

226



ERZURUM

596



ESKİŞEHİR

878



GAZİANTEP

934



GİRESUN

464



GÜMÜŞHANE

110



HAKKARİ

172



HATAY

1257



IĞDIR

121



ISPARTA

598



İSTANBUL

7082



İZMİR

5144



KAHRAMANMARAŞ

779



KARABÜK

416



KARAMAN

298



KARS

240



KASTAMONU

490



KAYSERİ

1145



KIRIKKALE

244



KIRKLARELİ

631



KIRŞEHİR

345



KİLİS

74



KOCAELİ

1497



KONYA

1998



KÜTAHYA

719



MALATYA

764



MANİSA

2211



MARDİN

590



MERSİN

2055



MUĞLA

2150



MUŞ

95



NEVŞEHİR

444



NİĞDE

484



ORDU

849



OSMANİYE

429



RİZE

487



SAKARYA

1022



SAMSUN

1451



SİİRT

244



SİNOP

362



SİVAS

403



ŞANLIURFA

865



ŞIRNAK

150



TEKİRDAĞ

1207



TOKAT

584



TRABZON

1208



TUNCELİ

159



UŞAK

673



VAN

512



YALOVA

342



YOZGAT

321



ZONGULDAK

779



TOPLAM

74581

(ANKA)