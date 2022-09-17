Ağbaba: İflas eden esnaf sayısı yüzde 20 arttı
CHP'li Ağbaba, "Bu yılın ilk 8 ayında 81 ilde toplam iflas eden esnaf sayısı 74 bin 581 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736 iken bu yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20’lik bir artış söz konusu." dedi.
CHP Esnaf ve Sanatkarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yılın ilk 8 ayında 81 ildeki toplam iflas sayısını il il açıkladı. Ağbaba’nın hazırladığı tabloya göre, yılın ilk 8 ayında ülke genelinde 74 bin 581 esnaf iflas ederken, iflasın en çok yaşandığı şehirler İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.
İstanbul’da 7 bin 82 esnaf iflası yaşanırken; İzmir’de 5144, Ankara’da 4 bin 61, Antalya’da 3 bin 583 ve Bursa’da ise 3 bin 164 esnaf iflas etti.
"Esnaf iflastan kurtulamadı"
Bu yılın ilk 8 ayında 81 ilde toplam iflas eden esnaf sayısı 74 bin 581 olarak kayıtlara geçtiğini belirten Ağbaba, “Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736 iken bu yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20’lik bir artış söz konusu. Ekonomik kriz derinleştikçe, girdi maliyetleri arttıkça ve faturalar kabardıkça esnafların ekmek teknesi, tek tek ellerinden kayıp gidiyor.” dedi.
Ağbaba, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Esnaflara pandemi döneminde yapılan 3 bin 5 bin TL’lik yardımlar yapılırken, esnaflara destek olarak banka ve esnaf kefalet kredileri gösterildi. Esnaf pandemi sonrası ise artan girdi maliyetleri, yüksek fatura zamları ile karşı karşıya kalırken, geçmiş dönem borçları altında ezilmeye devam etti. Sattığı ürünü ertesi gün daha fazla maliyetle almak zorunda kalan esnaflarımız bir de artan faturalar nedeniyle ekmek teknelerini ellerinden çıkarmak zorunda kalıyor.
Esnafları bankalara ve esnaf kefalet kredilerine olan borçlarının faizleri silinmedikçe, özellikle faturalarda esnaflarımıza yönelik tarifeler getirilmedikçe yılsonuna kadar esnaf iflaslarındaki artış ne yazık ki geçen yıl olduğu gibi 100 bini aşabilir.”
İLLER
İLK 8 AY İFLAS
ADANA
1663
ADIYAMAN
513
AFYONKARAHİSAR
692
AĞRI
260
AKSARAY
401
AMASYA
301
ANKARA
4061
ANTALYA
3583
ARDAHAN
83
ARTVİN
197
AYDIN
1932
BALIKESİR
1763
BARTIN
296
BATMAN
376
BAYBURT
87
BİLECİK
322
BİNGÖL
218
BİTLİS
188
BOLU
385
BURDUR
455
BURSA
3164
ÇANAKKALE
1116
ÇANKIRI
148
ÇORUM
288
DENİZLİ
1160
DİYARBAKIR
768
DÜZCE
644
EDİRNE
663
ELAZIĞ
731
ERZİNCAN
226
ERZURUM
596
ESKİŞEHİR
878
GAZİANTEP
934
GİRESUN
464
GÜMÜŞHANE
110
HAKKARİ
172
HATAY
1257
IĞDIR
121
ISPARTA
598
İSTANBUL
7082
İZMİR
5144
KAHRAMANMARAŞ
779
KARABÜK
416
KARAMAN
298
KARS
240
KASTAMONU
490
KAYSERİ
1145
KIRIKKALE
244
KIRKLARELİ
631
KIRŞEHİR
345
KİLİS
74
KOCAELİ
1497
KONYA
1998
KÜTAHYA
719
MALATYA
764
MANİSA
2211
MARDİN
590
MERSİN
2055
MUĞLA
2150
MUŞ
95
NEVŞEHİR
444
NİĞDE
484
ORDU
849
OSMANİYE
429
RİZE
487
SAKARYA
1022
SAMSUN
1451
SİİRT
244
SİNOP
362
SİVAS
403
ŞANLIURFA
865
ŞIRNAK
150
TEKİRDAĞ
1207
TOKAT
584
TRABZON
1208
TUNCELİ
159
UŞAK
673
VAN
512
YALOVA
342
YOZGAT
321
ZONGULDAK
779
TOPLAM
74581
(ANKA)