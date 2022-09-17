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Ağbaba: İflas eden esnaf sayısı yüzde 20 arttı

CHP'li Ağbaba, "Bu yılın ilk 8 ayında 81 ilde toplam iflas eden esnaf sayısı 74 bin 581 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736 iken bu yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20’lik bir artış söz konusu." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Esnaf ve Sanatkarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yılın ilk 8 ayında 81 ildeki toplam iflas sayısını il il açıkladı. Ağbaba’nın hazırladığı tabloya göre, yılın ilk 8 ayında ülke genelinde 74 bin 581 esnaf iflas ederken, iflasın en çok yaşandığı şehirler İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.

İstanbul’da 7 bin 82 esnaf iflası yaşanırken; İzmir’de 5144, Ankara’da 4 bin 61, Antalya’da 3 bin 583 ve Bursa’da ise 3 bin 164 esnaf iflas etti.

"Esnaf iflastan kurtulamadı"

Bu yılın ilk 8 ayında 81 ilde toplam iflas eden esnaf sayısı 74 bin 581 olarak kayıtlara geçtiğini belirten Ağbaba, “Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736 iken bu yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20’lik bir artış söz konusu. Ekonomik kriz derinleştikçe, girdi maliyetleri arttıkça ve faturalar kabardıkça esnafların ekmek teknesi, tek tek ellerinden kayıp gidiyor.” dedi.

Ağbaba, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Esnaflara pandemi döneminde yapılan 3 bin 5 bin TL’lik yardımlar yapılırken, esnaflara destek olarak banka ve esnaf kefalet kredileri gösterildi. Esnaf pandemi sonrası ise artan girdi maliyetleri, yüksek fatura zamları ile karşı karşıya kalırken, geçmiş dönem borçları altında ezilmeye devam etti. Sattığı ürünü ertesi gün daha fazla maliyetle almak zorunda kalan esnaflarımız bir de artan faturalar nedeniyle ekmek teknelerini ellerinden çıkarmak zorunda kalıyor.

Esnafları bankalara ve esnaf kefalet kredilerine olan borçlarının faizleri silinmedikçe, özellikle faturalarda esnaflarımıza yönelik tarifeler getirilmedikçe yılsonuna kadar esnaf iflaslarındaki artış ne yazık ki geçen yıl olduğu gibi 100 bini aşabilir.”

İLLER
İLK 8 AY İFLAS
 
ADANA
1663
 
ADIYAMAN
513
 
AFYONKARAHİSAR
692
 
AĞRI
260
 
AKSARAY
401
 
AMASYA
301
 
ANKARA
4061
 
ANTALYA
3583
 
ARDAHAN
83
 
ARTVİN
197
 
AYDIN
1932
 
BALIKESİR
1763
 
BARTIN
296
 
BATMAN
376
 
BAYBURT
87
 
BİLECİK
322
 
BİNGÖL
218
 
BİTLİS
188
 
BOLU
385
 
BURDUR
455
 
BURSA
3164
 
ÇANAKKALE
1116
 
ÇANKIRI
148
 
ÇORUM
288
 
DENİZLİ
1160
 
DİYARBAKIR
768
 
DÜZCE
644
 
EDİRNE
663
 
ELAZIĞ
731
 
ERZİNCAN
226
 
ERZURUM
596
 
ESKİŞEHİR
878
 
GAZİANTEP
934
 
GİRESUN
464
 
GÜMÜŞHANE
110
 
HAKKARİ
172
 
HATAY
1257
 
IĞDIR
121
 
ISPARTA
598
 
İSTANBUL
7082
 
İZMİR
5144
 
KAHRAMANMARAŞ
779
 
KARABÜK
416
 
KARAMAN
298
 
KARS
240
 
KASTAMONU
490
 
KAYSERİ
1145
 
KIRIKKALE
244
 
KIRKLARELİ
631
 
KIRŞEHİR
345
 
KİLİS
74
 
KOCAELİ
1497
 
KONYA
1998
 
KÜTAHYA
719
 
MALATYA
764
 
MANİSA
2211
 
MARDİN
590
 
MERSİN
2055
 
MUĞLA
2150
 
MUŞ
95
 
NEVŞEHİR
444
 
NİĞDE
484
 
ORDU
849
 
OSMANİYE
429
 
RİZE
487
 
SAKARYA
1022
 
SAMSUN
1451
 
SİİRT
244
 
SİNOP
362
 
SİVAS
403
 
ŞANLIURFA
865
 
ŞIRNAK
150
 
TEKİRDAĞ
1207
 
TOKAT
584
 
TRABZON
1208
 
TUNCELİ
159
 
UŞAK
673
 
VAN
512
 
YALOVA
342
 
YOZGAT
321
 
ZONGULDAK
779
 
TOPLAM
74581

(ANKA)