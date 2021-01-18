Ağbaba: İşsizlik fonu işverene çalıştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba İşsizlik Sigorta Fonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“2020 yılında işverenlere nakdi ücret desteğinin 2,5 katı kadar ödeme yapıldı. Nisan-aralık ayları arasında ücretsiz izne çıkartılan 2 milyon 291 bin kişiye toplamda 7,2 milyar TL para verilirken, işverenlere 18 Milyar TL fondan teşvik verildi. 8,3 Milyar TL işsizlik ödeneği ve 7 Milyar TL nakdi ücret desteği düşünüldüğünde, işverenler 18 Milyar TL yani işsize verilenden toplam 3 milyar TL daha fazla fondan para almış oldu." diyen Ağbaba'nın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"AKP iktidarı döneminde yıllardır İşsizlik Sigortası Fonundan işverenlere yüksek miktarda teşvikler verildi. Verilen teşvikler kamuoyuna istihdamı korumak ve arttırmak için destek olarak dile getirilse de verilen teşviklerin istihdamı arttırmadığı görülmektedir. 2020 Ocak-Aralık döneminde fondan işverenlere 18 milyar TL teşvik ve destek ödemesi aktarılmasına rağmen istihdam artmadığı gibi aksine geçen yıla göre 896 bin kişi azaldı. 2020 yılı Nisan ve Aralık ayları arasında ücretsiz izne çıkarılan 2 milyon 291 bin kişiye toplamda 7,2 milyar TL para verilirken, işverenlere 18 milyar TL yani yaklaşık 2,5 kat daha fazla fondan teşvik verildi. 2020 Ocak-Aralık döneminde fondan işverenlere daha fazla kaynak ayrılmasına rağmen ne istihdam arttı, ne de işsizlik azaldı; aksine istihdam geçen yıla göre 896 bin kişi azaldı. Ayrıca resmi olarak işsizlerin sadece yüzde 5’i Fonun işsizlik ödeneğinden yararlanabildi. Fonun gelir-gider yapısı bozuldu; giderler gelirlerin 1,7 katı oldu. 2018’de 34,6 milyar TL gelire karşılık 23,7 milyar TL gider, işsizliğin zirve yaptığı 2019’da ise 40,3 milyar TL gelire karşı 36,4 milyar gideri olan Fonun gelir gider dengesi 2020’de bozuldu. İşçi ve işveren primleri, devlet katkısı ile faiz geliri olarak 2020 Aralık ayında fonun toplam geliri 38,7 milyar olurken fonun gideri ise 66,6 milyar liraya ulaştı.”

Ağbaba açıklamanın devamında, “Fonda biriken tutarın COVID-19 salgını nedeniyle azaldığını görüyoruz. 2018 yılında 127,6 milyar TL, 2019’da 131,5 milyar TL bulunan fonun temmuz ayı sonundaki büyüklüğü 103,2 milyar TL’ye kadar geriledi. İktidarın ucuz borçlanma aracı olarak kullandığı fondaki devlet tahvillerinin oranı hala büyüklüğünü koruyor. Fonun maddi ve mali varlığının yüzde 78.52 tahvil, yüzde 21.48’i ise mevduattan oluşuyor. Resmi işsiz sayısının bile 4 milyonun üzerinde bulunduğu Türkiye’de, birikimi İktidar tarafından hoyratça kullanılan İşsizlik Sigortası Fonundan geçen yıl aralık ayında işsizlik ödeneği alan işsizlerin sayısı 207 bin 263 kişi olarak gerçekleşti. Resmi olarak işsizlerin sadece % 5’i işsizlik ödeneğinden yararlanabildi. Fonun işsize cimri davrandığını görüyoruz. Fondan işsizlik ödeneği olarak Aralık 2020 itibariyle işsizlere ise sadece 8,3 milyar TL verildi.” ifadelerini kullandı.