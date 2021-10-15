Ağbaba: İşte CHP iktidarında ilk 1 yıl içinde yapacaklarımız
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP iktidarının ilk 1 yılında esnaf için atacakları adımları açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Veli Ağbaba, CHP iktidarında esnaf için yapılacaklar listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ağbaba’nın “Esnaflarımızın gönlü rahat olsun” notuyla paylaştığı “CHP iktidarında ilk 1 yıl içinde yapacaklarımız” başlıklı görselde şunlar sıralandı:
Esnaflarımızın gönlü rahat olsun.— Veli AĞBABA (@veliagbaba) October 15, 2021
İşte CHP iktidarında ilk 1 yıl içinde yapacaklarımız 👇@esnaficinCHP pic.twitter.com/5ZX3dPrlxP
- “Esnaf Bakanlığı kuracağız.
- Esnafa pandemi sürecinde verilen kredilerin faizlerini sileceğiz, ana paraları ödenebilir biçimde taksitlendireceğiz.
- Ticaret erbabına sicil affı getireceğiz.
- Kiralarda stopajları kaldıracağız.
- Zincir marketlerle ilgili yasal düzenleme yapacağız. Küçük esnafı koruyacağız ve haksız rekabeti önleyeceğiz.
- Yürürlükte olmasına rağmen 6 yıldır ertelenen ‘Esnaf Ahilik Sandığı’ yeniden düzenlenecek ve ‘Esnaf Destekleri Sigortası’nı hayata geçireceğiz.
- Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve esnaf tarafından kullanılan gayrimenkullerden alınan kiralar, esnafın ödeyeceği makul seviyeye indirilecektir.
- Her yıl merkezi hükümet bütçesinden Esnaf Fonu (yüzde 2) ayıracağız.”