Ağbaba: Karataş Belediyesi'nden yurt dışına giden 20 kişi dönmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gri pasaportla yurt dışına görevli gönderme konusunda açıklama yaptı.

Ağbaba yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“8 Nisan'da Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nde başlayan VIP insan kaçaçılığının bir ucu da Adana Karataş Berlediyesi’ne ulaşmış durumda. Adana Karataş Belediyesi'nin bir mehter takımı, halk oyunu takımı olmamasına rağmen yurt dışında mehteran takımı gönderiyorlar. 26 Eylül 2019’da 30 kişi gidiyor, 10 kişi dönüyor, 20 kişi dönmüyor. Ama burada komik olan şey şu, Karataş Belediyesi’nin dans ve mehteran grubu yok. Hakikaten tam bir hayali ihracatla hayali, insanla karşı karşıyayız. Maalesef bu durumda İçişleri Bakanlığı tedbir almıyor, bunu yapanların da yüzü kızarmıyor. Maalesef İçişleri Bakanlığı körleri ve sağırları oynuyor. Dünyada ortaya çıkan bu büyük rezaleti tek görmeyen İçişleri Bakanlığı. Almanya, gri pasaportlara, yeşil pasaportlara kısıt getirdi. Maalesef İçişleri Bakanlığı herhangi bir şey yapmadı. Bakanlık büyük rezaleti görmezden geliyor. İçişleri Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz."