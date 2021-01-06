Ağbaba: Kira ve gıda fiyatlarındaki artış asgari ücret zammından eser bırakmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı açıklamada, asgari ücrete yüzde 21'lik artışla yapılan 500 lira zammın asgari ücretlinin eline geçmeden eridiğini söyledi. Bu zammın asgari ücretlinin bebeğinin bez ve mama parasını karşılamadığını belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

"TÜİK aralık ayı enflasyon verilerine göre, kira ve gıda fiyatlarındaki artış oranları asgari ücrete yapılan 500 liralık zamdan eser bırakmadı. Zam sadece bir ayda yumurta karşısında 71 adet, salatalık karşısında 26 kilogram, pirinç karşısında 2 kilogram, kuru soğan karşısında 8 kilogram, un ve biber karşısında ise 6 kilogram eridi."

Ağbaba, yeni yılın ilk gününde elektriğe yapılan yüzde 6,2 oranında zammın asgari ücretlinin fatura yükünü daha da artırdığını kaydetti.