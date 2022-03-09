Ağbaba: 'Kur Korumalı Akaryakıt Sistemi’ne geçersek şaşırmayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Ağbaba konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye günlerden beri adeta zam festivali yapıyor. Benzine bir haftada 4 TL, motorine bir 6,5 TL zam geldi. Geçen yıl mazotun fiyatı 6,66 TL’ydi, şimdi sadece bir haftada gelen zam geçen yılın fiyatını geçmiş durumda. Akaryakıta üst üste 8 defa zam gelmiş. Benzine perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,25 TL, benzine 79 kuruş zam geleceği söyleniyor. Ay sonuna kadar benzinin 30 lira bandına geleceği söyleniyor. Bu gidişle 40 lira da olur, 50 lira da. Bir kişi ‘olmaz’ diyebilir mi, diyemez. Yakında ‘Kur Korumalı Akaryakıt Sistemi’ne’ geçersek şaşırmayın.

"CHP için ne dedilerse aynılarını katbekat yaptılar"

Vatandaşın günlük rutini değişti. Sabah ekmek kuyruğu, öğlen yağ kuyruğu, akşam akaryakıt kuyruğu var. Ne diyorlardı: ‘CeHaPe dönemi kuyruklar vardı’. CHP için ne dedilerse aynılarını kat ve kat yaşatmaya devam ediyorlar. O dönem 2. Dünya Savaşı’nın etkileri vardı. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın etkileri vardı. O zamanki kuyruklar mal kıtlığı yüzünden oldu. Şimdiki kuyruklar fiyat pahalılığı yüzünden oluyor. Son zamların ardından 60 litrelik bir depodaki vergi payı 342 TL’ye kadar çıktı. Devletin ÖTV ve KDV’den feragat ederek tüketicinin yükünü azaltması gerekiyor.

Geçen hafta Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan’a gittik. Bu hafta İl ve İlçe örgütlerimizle Malatya’da şoför esnafının sorunlarını dinledik. Özellikle taşımalı sistemde yolcu taşıyan minibüsler kontak kapattı. Artık çocuklar, okula gidemeyecek seviyeye geldi. Servis esnafı mazot 7 TL’yken ihaleye girmişler, şimdi mazot 23 TL. Milli Eğitim yüzde 10 zam vermiş. Bunların hepsi fakir fukara insanlar. Önlem alınmazsa yakında kontak kapatacaklar ve olan öğrencilere olacak. Halk otobüsleri de aynı problemi yaşıyor. Devlet halk otobüsleri üzerinden engellilere, polise, memura, engellilere ağalık yapıyor. Bu insanlar otobüslere ücretsiz binmeli ama devlet bu esnafa kendi bütçesinden yardım yapmalıdır. Devletin 1000 TL’lik yardımı yetersizdir. Devlet, ağalığı esnaf üzerinden yapmamalıdır.

"Kömürün, mazotun, tüpgazın tarifini de versin"

Türkiye gıda enflasyonunda dünyanın en yüksek ilk 4 ülkesinden biri. İnsanlar ekmek dışında bir gıda alamıyor. Yeni Şafak ise evde ayçiçek yağı yapma tarifi veriyor. Yeni Şafağın sayesinde artık her evde bir kimyager olacak. Yeni Şafak’tan ricamız bizlere bir an evvel fiyatı son bir yılda; yüzde 233 zamlanan Motorinin, yüzde 166’dan fazla zamlanan benzinin, yüzde 160 artan kömürün, yüzde 112 artan tüp gazın evde nasıl yapılacağına dair tarifi vermesini bekliyoruz.

Havuz medyası stokçuları yazıyor. Stokçuların cezalandırılacağı söyleniyor. Dün AKP Genel Başkanı kadın muhtarları muhbir olmaya davet etti. Sanki zamların sebebi stokçuluk gibi gösteriliyor. Bunu geçmişte çok yaptı. 2018 seçimlerine giderken patlıcan, soğan, domatesi hedef göstermişti. Sebep ne stokçuluk, ne patlıcan, domates, sebep kötü ekonomi yönetimidir. Elektriğe yüzde 127 zam yaparsan dolar üç katına çıkarsa, akaryakıt fiyatları sonbahardan bugüne üç kat artmışsa bunun sebebi senin kötü yönetimindir.

Erdoğan yakın zamana kadar kuyrukları örnek veriyordu. O zaman savaş ortamında ambargo sürecinde para vardı, mal yoktu; şimdi mal var, para yok. Müthiş Ekonomist ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ diyordu. Üç aydır faizi sabitlediler. Enflasyon yüzde 19’dan yüzde 54’e çıktı. Allah’ın sopası yok, sürekli CHP’yi suçlayanlar ilk kez bu dönemde bayat ekmek kuyrukları, ayçiçek yağı kuyruklarını bu ülkeye yaşattılar. Önümüzdeki aylarda durum daha da kötüleşecek. Enflasyonun artacağını görmek için müneccim olmaya gerek yok.

Türkiye kuyruklar ülkesi oldu. Bir de Maliye Bakanı var, gözlerinin içine bakarak Türkiye’yi yönetmeye çalışıyor. Aralık ayında ‘enflasyon yakında tek haneli olacak’ diyordu. Çok yakında 2023’e ertelerler. 2023’le ilgili Lozan anlaşması bitecekmiş gibi yalanlarla milleti uyutmaya çalışıyorlar. Bir dava bellemişler, o dava fakir fukara için var. Onların tek davası para, yolsuzluk. Malatya’da şeker fabrikaları için çok bağırdık. Şeker fabrikalarını özelleştirdiler, Türkşeker’e verdiler, o özel şirketlere bu işi devretti. Şimdi Malatya’da bir AKP’li vekil şeker satışını üstlendi. O dava dava diyen AKP’li vekile ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bu nasıl bir utanmazlıktır, izah edemiyoruz. Kendilerine oy verenler şeker kuyruklarında, pastaneler ve çay ocakları şeker bulamıyor. Bu AKP’li vekil şeker satıyor. Dava diyen de bunlar, malı götüren de bunlar.”

"Doktorlar yoksulluk sınırının altında yaşıyor"

Erdoğan okumuş kesime düşman. Ne diyor: ‘Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyor, bu doktorları okutan bu devlet değil mi? Varsın gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin’. Erdoğan ‘doktorları’ karıştırmış herhalde. Büyük Doktor Ravza Kavakçı gibi her doktoru 2,1 milyon lirayla yurt dışına gitti sanıyor. Bu doktorlar bu memlekette yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. 8 bin lira maaşla geçiniyorlar. Tedbir alacağına doktorları aşağılıyorlar. Gitmesi gereken biri varsa sensin. Bunların parasını sen vermedin. Bunlara öğrenim kredisi verdin, şimdi faizle alıyorsun. Doktorlar mecburi hizmet yaptı. Onlar borcunu ödedi. Onları millet okuttu. Gençlerin maalesef yüzde 70’i geleceğini yurt dışında arıyor. ‘Doktorlar geleceğini kendi doğdukları topraklarda neden kurmuyor’ diye soracağına ‘giderse gitsin’ diyor.

"Dolar için Filistin'i de Gazze'yi de sattı"

Orta Doğu ve dünyanın lideri olduğunu söyleyen Erdoğan, bir Cuma Gazze’ye gideceğini söylemişti. Üzerinden 11 yıl geçti, 547 hafta geçti. Kendi 547 Cuma gidemedi ama İsrail Cumhurbaşkanı Herzog yarın buraya geliyor. Cuma’yı da Türkiye’de geçirecek. Türkiye dış politikasının geldiği nokta bu. İsrail’de bir gazete ‘Türkiye’nin politikasının değişmesinin nedeni ekonomi olabilir’ diyor. Geçtiğimiz yıl Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında İbrahim anlaşmaları yapıldı. Kudüs’ün İsrail’in olduğu onaylandı, bizimki önce bağırdı çağırdı. Şimdi dolar için Filistin’i de Gazze’yi de sattı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’in dizinin dibine çökmüş durumda." (ANKA)