Ağbaba: Moto-kurye emekçilerinin talepleri kabul edilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı açıklamada, moto-kuryelerin aylık asgari masraflarını düştüklerinde eline geçen ücretin asgari ücretin altında kaldığını belirtti. Özellikle esnaf kuryelerin ne kıdem tazminatı ne yıllık izin hakkından yararlanabildiklerini ifade eden Ağbaba, “Esnaf Kuryeler dağıttıkları gönderi başına ücret almaktadır. Bu durumda esnaf kuryeler düzenli bir gelire sahip değildirler. Gönderi başına aldıkları ücretin içerisinde ayrıca; kuryeler kendi araç masraflarını kendileri karşılamaktadır, yemek paralarını kendileri karşılamaktadır, kendi sosyal güvenlik primlerini kendileri karşılamaktadır.” değerlendirmesini yaptı.

Moto-kuryelerin emeklerinin karşılıklarının ve anayasal hakları olan sendika haklarının tanınması için mücadele ettiklerini söyleyen Ağbaba, “Bu taleplerin hepsi anayasal bir haktır. Günde 10-12 saat iki tekerlek üzerinde, hayatlarını hiçe sayarak çalışmak zorunda kalan moto-kurye emekçilerinin talepleri kabul edilmeli ve moto-kuryeler insanca yaşayabilecek bir ücret elde etmelidir.” açıklamasını yaptı.

Ağbaba, moto-kuryelerin mevcut iş kanunu kapsamına alınması, güvenceye kavuşturulması, sendikal haklarının önündeki tüm engellerin kaldırılması, kuryelerin getiri başına ücretlerinin dışında düzenli ve sabit bir gelir hakkına sahip olması gerektiğini belirtti.

(ANKA)