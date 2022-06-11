Ağbaba: Sansürle halkın yoksulluğunu gizlemek dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından artık açıklanmayan madde sepetini kendisi hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mayıs ayındaki bazı temel besin maddelerindeki yıllık ve aylık değişimleri hesapladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ağbaba, “TÜİK’in sansürleri ve karartmaları neticesinde madde sepeti artık yayınlanmayacak. Buna rağmen mayıs ayında temel besin maddelerinde yaşanan yıllık ve aylık artışlar resmi enflasyonun aylık 2,98’lik artışından çok daha fazla olduğunu görmekteyiz. TÜİK’in sansürlerine rağmen vatandaşın yıllık alım gücü kaybı ve ürünlerdeki aylık ve yıllık fiyat artışları gizlenemiyor. Sansürle halkın açlığını ve yoksulluğunu gizlemek dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir.” dedi.

Ağbaba, şu tespitlerde bulundu:

“Mayıs ayı içerisinde market, pazar ve internet satış mağazalarında yapılan fiyat derlemelerine göre pirinçten makarnaya, etten tavuğa, domatesten peynire temel besin maddelerinin hemen hemen hepsinde bir önceki aya göre yaşanan artışlar dikkat çekti. Mayıs ayında bir önceki aya göre sütün fiyatı yüzde 70, kuru soğan ve limonun fiyatı yüzde 71, tavuk etinin fiyatında yüzde 62 ve etin fiyatında ise yüzde 30’luk artış meydana geldi. Aylık artışlar şekerde yüzde 69 ve beyaz peynirde yüzde 35 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında bir önceki aya göre sadece biber ve salatalığın fiyatı bir önceki aya göre düşerken, diğer temel besin maddelerinin fiyatlarında bir önceki aya göre artış yaşandı.

TÜİK’in aylık enflasyonu yüzde 2,98’lik artış hesaplaması ve gıda enflasyonunda yıllık artışı yüzde 91 olarak açıklaması, market ve pazar fiyatlarının kat be kat altında kalmış oldu. TÜİK, yıllık gıda enflasyonunun yüzde 91 arttığını açıklayadursun, vatandaşın hissettiği gıda enflasyonu çoktan üç haneleri aşmış oldu.

"Bir yılda kuru soğanın fiyatı yüzde 359 arttı"

2021 Mayıs ve 2022 Mayıs ayları kıyaslandığında 2 bin 825 TL asgari ücret, bu yıl yüzde 50 artışla 4 bin 253 TL olan asgari ücretin alım gücü olarak üstünde kaldı. Asgari ücret geçen yıla göre yüzde 50 oranında artarken son bir yılda patatesin fiyatı yüzde 358, kuru soğanın fiyatı ise yüzde 359 oranında arttı. Tüm ekmek çeşitlerinin fiyatı yüzde 96 oranında artarken etin fiyatı yıllık yüzde 144 ve tavuğun fiyatı ise yıllık yüzde 148 oranında arttı. Bakliyat ürünlerinde ise nohutun fiyatı yüzde 188, mercimeğin fiyatı yüzde 121 ve kuru fasulyenin fiyatı ise son bir yılda en az yüzde 88 arttı. Asgari ücretli en büyük kaybı ise geçmiş yıla göre bin 137 adet kayıpla yumurta ve bin 15 kilo kayıpla kuru soğanda yaşadı.” (ANKA)