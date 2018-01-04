Ağbaba: Taşeron için kanun teklifi sunacağız

04 Ocak 2018

Kırıkkale Hüseyin Kahya Parkı'nda Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) işçileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı konuşmada, taşeron işçilerle ilgili yasa çıkmadan önce ve çıktıktan sonra da düşüncelerini ifade ettiklerini söyledi.

Taşeron işçiye kadro mücadelesinin altı aylık, bir veya iki yıllık bir süreç olmadığını anlatan Ağbaba, uzunca bir süre mücadele ettiklerini savundu.

Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun için sizler mücadele ettiniz, biz ettik. Genel Başkanımız 2010'da genel başkan oldu ve seçildiği gün 'Taşerona kadro' dedi. Bu kadroyu alacaksınız. Bu mücadelenin sonunda alacaksınız. Buradan hükümete sesleniyoruz; bir mantıklı insan çıksın desin ki 'Ben taşerona kadro verdim. MKEK'de çalışan emekçiye vermememin sebebi şudur' desin. Bir tek sebep göstersinler. MKEK'de çalışanlar özel kurumda mı çalışıyor? MKEK hepimizin gurur duyduğu kurum değil mi? 50 binin üzerinde KİT'te çalışan insana kadro verilmiyor. Böyle haksızlık, adaletsizlik olmaz. 'Milletin bütünlüğü' diyorsun. Milletin bütünlüğü nasıl olacak. İki işçiyi birbirinden niye ayırıyorsun? Bu insanlar sadece bin 600 lira ile çoluğunu, çocuğunu geçindirmeye, evine ekmek götürmeye çalışan, 8 yaşındaki çocuğa 'Baba kadro ne oldu' diye sordurmaya hakkın yok. Bu ne vicdanen ne ahlaken doğru bir şey. Taşeron işçinin 71 yaşındaki annesi de kadro diyor, 6 yaşındaki çocuk da kadro diyor. Bunun vebalini kim üstlenecek, bilmem. Sen söz vermişin 'Taşerona ayrımsız kadro vereceğim' diye."

Taşerona kadro meselesinin sadece MKEK'te çalışan işçilerin meselesi olmadığını ifade eden Ağbaba, "Bu bizim meselemizdir, bu CHP'nin namus meselesidir. Bu, herhangi bir siyasi mesele değil. Bu, insanların arasında ayrım yapmaya hakkın yok. Önümüzdeki hafta içerisinde size kadro verilmesiyle ilgili bir kanun teklifini TBMM'ye getireceğiz. Bakalım kim karşı çıkıyor, kim destekliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA