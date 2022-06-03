Ağbaba: TÜİK şimdiden verileri halı altına süpürmeye başladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, enflasyon mayıs ayında yüzde 2,98 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 73,50'e çıktı.

Ağbaba, TÜİK’in açıkladığı verilerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ağbaba, haziran ayında memur ve emeklilerin alacağı zam oranının belli olacağını işaret ederek, “TÜİK mayıs ayı aylık enflasyonundaki artışı sadece yüzde 2,98 olarak açıklarken, 5 aylık enflasyon artışını ise yüzde 35 olarak açıkladı. Gelecek ay açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı belli olacak. TÜİK verileri şimdiden sumen altı ederek memur ve emekli zamlarını adeta gasp etmeye başlamış durumda.” dedi.

“Milyonlarca yurttaşın emeğini ve alın terini yok saymaya devam ediyor”

Ağbaba, “Türkiye her yeni güne yeni bir zam haberi ile uyanırken, TÜİK kendince yapılan zamları görmemezlikten geliyor. TÜİK adeta kör taklidi yaparak milyonlarca yurttaşın emeğini ve alın terini yok saymaya devam ediyor.” değerlendirmesini yaptı.

“ENAG enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasındaki fark 86,5 puan”

Bağımsız araştırmacılar ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine atıf yapan Ağbaba, “Bağımsız enflasyon araştırma grubu ENAG aylık enflasyon artışını yüzde 5,4 yıllık enflasyon artışını ise yüzde 160 olarak açıklıyor. Türk-İş verilerine göre enflasyonda bir yıllık artış yüzde 107. TÜİK’e göre yıllık enflasyon artışı ise sadece yüzde 73,50. ENAG enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasındaki fark 86,5 puan. Halkın hissettiği yıllık enflasyon artışı ile TÜİK yıllık enflasyon artışı arasında 86 puanlık fark varken, TÜİK’in açıklamış olduğu enflasyon adeta milyonlarca vatandaşla alay etmek demektir.” dedi.

“AKP ülkeyi yüksek enflasyonda ‘kayıp yıllar’ dediği 90 yıllara götürmeye başardı”

Ağbaba, “TÜİK’in kılı kırk yararak çarpıttığı verilerde dahi enflasyondaki yıllık rekor artışı gizlenemiyor. AKP, yıllık enflasyonda sadece kendi bulunduğu dönemde değil kendinden önceki yılların rekorunu da kırmaya başladı. AKP ülkeyi yüksek enflasyonda ‘kayıp yıllar’ dediği 90 yıllara götürmeye başardı. Kasım 1998 yıllık enflasyon artışı yüzde 72,8 olarak kayıtlara geçmişti. Mayıs 2022 enflasyonu yüzde 73,50 ile Kasım 1998’den sonra en yüksek seviyeyi gördü. AKP ülkeyi yüksek enflasyonda 24 yıl geriye götürmüş oldu.” ifadelerini kullandı. (ANKA)