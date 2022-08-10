Ağbaba: TÜİK yine İŞKUR’A yakalandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı iş gücü istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in işsizlik verileri ile ilgili açıklama yaptı.

Ağbaba, “İşsizlik verilerine göre TÜİK yine İŞKUR’A yakalandı. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı TÜİK’in resmi işsiz sayısını haziran ayında 27 bin kişilik farkla geçmiş oldu.” dedi.

Ağbaba, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“TÜİK’e göre kayıtlı işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İŞKUR’a göre aynı dönemde kayıtlı işsiz sayısı bir ayda 31 bin kişi artarak 3 milyon 568 bin oldu. Bir başka deyişle kendisine kayıtlı verileri açıklayan İŞKUR’un haziran ayı işsiz sayısı, ankete dayalı verileri açıklayan TÜİK’in resmi işsiz sayısını geçmiş oldu. TÜİK’in acemi sihirbazlığı bu ay da kendini ele vermiş oldu. Ayrıca yine TÜİK verilerine göre geniş tanımlı işsiz sayısı haziran ayında yüzde 20,4 olarak açıklandı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ile dar tanımlı işsizlik oranı arasında ise tam iki katlık fark oluşmuş durumda.

“Aradaki yarım milyonluk farkın başka izahı yoktur”

TÜİK verilerine göre son bir yılda işsiz sayısındaki artış 30 bin kişi ile sınırlı. 2021 Haziran ayında 3 milyon 511 bin olan resmi işsiz sayısı, Haziran 2022’de 2 milyon 541 bine yükselmiş görünüyor. Lakin İŞKUR verilerinde ise yıllık işsiz sayısındaki artış bunun tam tersi. 2021 Haziran ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 950 bin kişi iken kayıtlı işsiz sayısı Haziran 2022’de 3 milyon 568 bin kişiye yükselmiş olarak görülüyor. İŞKUR verilerine göre son bir yılda kayıtlı işsiz sayısındaki artış 616 bin. Demek ki İŞKUR’a iş başvurusu yapanları TÜİK istihdam etmektedir. Aradaki yarım milyonluk farkın başka izahı yoktur.”