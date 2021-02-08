Ağbaba: Türkiye, asgari ücret sıralamasında AB ülkeleri arasında sondan ikinci

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretteki artışın zamlar ve enflasyon karşısında eridiğini söyledi.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Avrupa Birliği İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı "2021 yılı asgari verileri"ne göre Türkiye'nin, Avrupa Birliği ülkeleri arasında asgari ücretin en düşük olduğu sondan ikinci ülke olmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de asgari ücretin yıl sonunda yapılan artış sonrası brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 liraya yükseltildiğini hatırlatan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bugünkü kurla baktığımızda asgari ücret brüt 420 Euro, net 331 Euro ediyor. Enflasyon ve vergi zamlarında Avrupa lideri olan Türkiye, 420 Euro ücretle en düşük asgari ücret sıralamasında liderliğe oynamaya devam ediyor. AB İstatistik Ofisi'nin verilerine göre tüm Avrupa'da salgın sonrası asgari ücretin alım gücünde önemli artış görülürken, Türkiye'de asgari ücret artışının daha cebe girmeden zamlar ve enflasyon karşısında eridiğini görüyoruz. Avrupa dışında ABD'de asgari ücret brüt 1024 Euro olarak açıklandı. Türkiye'nin asgari ücrette karşılaştırma yapılamayacak kadar kötü durumda olduğunu görüyoruz. Asgari ücret sıralamasında Avrupa Birliği ülkeleri arasında sondan ikinci olan Türkiye'nin ayrıca 'en yüksek enflasyon sıralaması'nda da açık ara Avrupa birincisi olduğunu unutmamak gerekiyor."

Asgari ücret sıralamasında Romanya, Çekya, Estonya, Polonya gibi ülkelerin yanı sıra krizdeki Yunanistan ve İspanya'nın Türkiye'nin çok önünde olduğunu, çalışanına katbekat daha fazla asgari ücret verdiğini aktaran Ağbaba, "Türkiye'de iş gücü piyasasını Avrupa'nın köle pazarına dönüştüren AKP anlayışı, Avrupa'ya 'bize yatırım yapın, işçilik Çin'den ucuz' diye yalvarıyor ama buna rağmen yabancı yatırımcıyı ülkeye çekemiyor. İmalat sanayide saatlik işçi maliyetiyle Türkiye, yine Avrupa'da liderliğe oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.