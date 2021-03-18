Ağbaba: Türkiye’de hukuk askıya alınmıştır

CHP Esnaf Masası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezisine Mardin'de devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba milletvekilleriyle beraber yaptığı açıklamada doğu illerindeki işsizlik ve yoksulluğa dikkat çekti.

Ağbaba'nın yaptığı konuşmada, "Gündemimiz işsizlik, yoksulluk, esnaf… Türkiye’de bize gösterilenle yaşanan farklı. Gezimize Van’dan başladık. Bazen ilçelere gittik, bazen köylere gittik. İşsizlerle, esnafımızla konuştuk. Yaşadığımız şeylerle bize gösterilen şeyler zıt. Televizyonlarda büyüyen bir Türkiye gösteriliyor ama bu bölgede kişi başına düşen milli gelirin bin dolar düştüğünü gördük. Esnaf bitme noktasında. Eskiden bu bölgedeki esnaf yardım dağıtırken şimdi esnaf yardıma muhtaç hale geldi. Bölgede Türkiye ortalamasının üzerinde bir işsizlikle karşı karşıyayız. Özellikle gençlerde yüzde 50’yi aşan bir işsizlik var." diye konuştu.

"Türkiye’nin gündemi işsizlik yoksulluk, biz ise dünden beri bir milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesini tartışıyoruz." diyen Ağbaba, "17 Mart tarihini Türkiye unutmaz. Nasıl ki Enis Berberoğlu’nun tutuklanması Türk siyasi tarihinde yer alacaksa Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi de tarihimizde yer alacak ve utanç sayfalarından biri olacak. Yine ne tesadüf ki dün akşam HDP’ye kapatılma davası açıldı. Bu davanın açılması siyasidir. Küçük ortak talimatı vermiş, büyük ortak ise harekete geçmiş ve uygulamıştır. Yargı siyasetin emrindedir."

Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik yapılan uygulamalar için, "Bir darbe dönemi yaşıyoruz. Darbeler seçilmiş insanlara görev yaptırmamak için yapılır. Türkiye’de hukuk askıya alınmış, milli irade tecavüze uğramıştır. Hem HDP’li vekilin milletvekilliğinin düşürülmesi hem de birkaç günden beri CHP’li belediyelere karşı yapılan uygulamalar nedeniyle bunu söylüyorum. Diyor ki 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sen İstanbul Belediyesi’nin sadece Fatih’te bulunan binasını yönetebilirsin. İştiraklerini, şirketlerini yönetemezsin.' 16 milyon İstanbullu İmamoğlu’na oy verirken bütün şirketleri yönetmesi için verdi. Bu, milli iradenin ırzına geçilmesidir." dedi.

Ağbaba açıklamanın devamında, "İstanbul ve Ankara belediye başkanlarımızın yetkileri neden ellerinden alınmak isteniyor? Çünkü arpalıkları, paraları ellerinden alındı. Bunların dini, imanı her şeyi paradır. Rüşvetleri kesilince 'Mansur Yavaş, sen yönetemiyorsun' demeye başladılar. Yakında şirket yönetimlerine Melih Gökçek atanırsa şaşırmayın. Bu kadar ahlaksız bir siyasetle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"İktidar, fezlekelerle, tazminat davalarıyla muhalefeti yıldırmaya çalışıyor." diyen Ağbaba, "Bizleri fezlekelerle, tazminat davalarıyla susturmaya çalışıyorlar. Herhalde şimdiye kadar bir siyasi parti liderine verilen en çok fezlekeyi Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Ya da bir siyasi partisi liderine dünyada eşi benzeri görülmemiş bir tazminat davası açıldı." dedi.

Ağbaba konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herkes gerçekleri görecek. Umutsuzluğa gerek yok. Bu operasyonların nedeni anket sonuçlarıdır. Erdoğan görüyor ki hiçbir şartta seçimleri kazanmıyor. Bu nedenle milletvekilliği düşürüyor, siyasi operasyonlar yapıyor. Bir siyasi partiye oy verenlerin tamamını terörist ilan ediyor. HDP’ye Kobane olaylarından dolayı dava açılıyor. O dönemde barış süreci masasının bir tarafında AK Parti vardı, bir tarafında HDP vardı. Bir tarafında bakanlar vardı; Mahir Ünal vardı, Efkan Ala vardı, Yalçın Akdoğan vardı, Beşir Atalay vardı. Bu yanlışsa AKP’ye de bir şey yapın. Emri veren kimdi? Recep Tayyip Erdoğan’dı. Ortada bir suç varsa bu suçun ortağı AKP’dir.”