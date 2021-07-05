Ağbaba: Zam, emeklilerin ve çalışanların cebine girmeden eriyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "üretici fiyat endeksinin yüzde 40’ı aştığı Türkiye'de yüzde 8,45’lik zammın emeklilerin ve çalışanların cebine girmeden eriyeceğini" ifade etti.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in Haziran 2021 enflasyonunun aylık yüzde 1,94, yıllık yüzde 17,53 olduğunu belirterek, enflasyonun son 20 aydır çift hanelerde bulunduğunu aktardı.

Bunun son iki yılın en yüksek enflasyonu olduğunu, üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki farkın 25,36’ya yükseldiğini kaydeden Ağbaba, "Enflasyonun 20 aydır çift hanede olduğu ülkede, memur ve emekli zammı yüzde 8,45 ile tek hanede kaldı. Çalışanlar ve emekliler bu zamla yine yoksullukla, açlıkla baş başa kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, bu ayın ilk 5 gününde elektriğe yüzde 15, doğal gaza yüzde 12 zam gelirken, memur ve emeklilerin alacağı zam oranının ise yüzde 8,45 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Açıklanmış olan oran çalışanları ve emeklilerin enflasyonunu yansıtmamakta, bu oran sadece iktidarın isteğini yansıtmaktadır. Bir kez daha TÜİK’in çarpıtmaları sayesinde memur ve emekliler açlık ve yoksulluk sınırının altında bir zam artışına muhtaç edildi. Üretici fiyat endeksinin yüzde 40’ları aştığı ülkemizde, yüzde 8,45’lik zam oranı emeklilerin ve çalışanların cebine girmeden eriyecektir."