Ağbaba: Zam tsunamisi yaşayacağız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 13,58; yıllık enflasyonu ise yüzde 36,08 olarak açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in enflasyon oranlarını yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi.

Ağbaba’nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“TÜİK, 2021’de yıllık enflasyon oranı yüzde 36,08’e yükselirken, aylık bazda enflasyon oranındaki artış ise yüzde 13,58 olarak açıkladı. Bu verilerde dahi Türkiye 2003 yılından itibaren en yüksek yıllık enflasyonu görürken, yine 2003 yılından beri ilk kez aylık çift haneli enflasyon artışını görmüş olduk. Bu durumda yıllardır makyajlı verilerle gerçeği çarpıtan TÜİK’İN yüzü artık makyaj tutmaz hale geldi.

Bağımsız ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 19,35 arttığını açıklarken, yıllık enflasyondaki artışın ise yüzde 82,81 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türk-İş, aralık ayı açlık ve yoksulluk araştırmasına göre aralık ayındaki gıda maddelerinde yaşanan artışın yüzde 25,75 olduğunu açıkladı.

TÜİK, aralık ayında enflasyon artışını yüzde 13,58 olarak açıklayarak halkın gerçek enflasyonunda uzak kaldı. Bir başka deyişle TÜİK’in enflasyonu halkın gerçek enflasyonun yarısına dahi ulaşamadı.

Üretici fiyat endeksinde yıllık artış yüzde 80 oldu. Bu ülke tarihinde yeni bir rekordur. Üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki makas ise her ay iyiden iyiye açılmaktadır. Aralık ayında bu fark yüzde 44’ü aşmış durumda.

Buradan Ocak ayında eksi enflasyon bekleyen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’a duyurulur. Ocak ayında değil eksi enflasyon görmek, Üretici enflasyonunda yıllık yüzde 80’lik artış ile Ocak ve şubat aylarında zam yağmuru değil zam tsunamisi yaşayacağız.”