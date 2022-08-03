Ağbaba: Zamlar metre metre, TÜİK enflasyonu milim milim ilerliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Ağbaba, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TÜİK yıllık #enflasyon artışını temmuz ayında %79.60 olarak açıkladı. #TÜİK enflasyonu yüzde 80’in altında tutmayı kendince başarmış oldu. #Zamlar metre metre, TÜİK enflasyonu milim milim ilerliyor.

TÜİK yıllık enflasyon artışını yüzde 79,60 olarak açıkladı. Aynı TÜİK harcama gruplarına göre endeks artışları resmi enflasyonun çok üzerinde.

Ekmekten dana etine,sütten peynire neredeyse tüm ürünler yüzde 80'in üzerinde artmış.

Peki göz göre göre bu inat ve kandırma niye? pic.twitter.com/MiEiKokjnS — Veli Ağbaba (@veliagbaba) August 3, 2022

#ENAG, enflasyonda yıllık artışı %176 olarak açıklarken, #TÜİK yıllık enflasyon artışını %79,60 olarak açıkladı. Halkın enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasında fark 96,4!!!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz pazartesi günü 'fiyatlar durulmaya başladı' demişti. Durulan çarşıdaki, pazardaki, marketteki fiyatlar değil,TÜİK’in rakamlarıdır.

Yüzde 79,60’lık #enflasyon bir Erdoğan başarısıdır.'#Faiz sebep enflasyon neticedir' dedi, 2021 Eylül ayında yüzde 19,58 olan enflasyonu yüzde 80’e çıkararak son 24 yılın rekorunu kırdı.

Enflasyonu böyle şaha kaldırmak her babayiğidin harcı değildir.

Erdoğan sebep, #TÜİK manipülasyonu gerçek, #açlık ve #yoksulluk sonuçtur.

TÜİK yıllık enflasyon artışını yüzde 79,60 olarak açıkladı. Aynı TÜİK harcama gruplarına göre endeks artışları resmi enflasyonun çok üzerinde.

Ekmekten dana etine, sütten peynire neredeyse tüm ürünler yüzde 80'in üzerinde artmış.

Peki göz göre göre bu inat ve kandırma niye?"