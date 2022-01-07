Ağbaba: Zamma rağmen emeklinin alım gücü 161 kilo patates azaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, en düşük emekli aylığının 2 bin 500 liraya çıkarılmasını, yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi.

Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı bu miktara ilişkin, “2002 yılında asgari emekli aylığı 257 lirayken, net asgari ücret 184 liraydı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında asgari emekli aylığı asgari ücretin 1,39 katı iken; 2022 yılı için 2 bin 500 lira en düşük emekli aylığı, 4 bin 250 lira asgari ücretin 1,7 kat gerisinde kaldı.” dedi.

Ağbaba, aralık ayı TÜFE ile ÜFE’nin arasındaki farkın yüzde 44’e çıktığına dikkat çekerek, enflasyonun artacağı değerlendirmesini yaptı. Ağbaba, açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Aralık ayında üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki farkın yüzde 44 ile tarihi seviyeye ulaştığını düşündüğümüzde 2022 yılında yaşanacak olan zam tsunamisi, en düşük emekli aylığına yapılan bin liralık zamdan eser bırakmayacak, emekliler yine sefalet altında yaşamaya devam edecektir. Bin liralık bin liralık zamma rağmen emeklinin alım gücü 161 kilo patates, 26 kilo un, 8 kilo tavuk daha azalmış durumdadır. İlerleyen aylarda emeklinin alım gücü daha da azalacak ne yazık ki açlık ve sefalet yine emeklilerin kaderi olmaya devam edecektir.”

"Emekli aylıkları asgari ücretin altına sabitlendi"

AKP döneminde 2008 yılında kabul edilen 5510 sayılı yasa ile güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı ile aylıkların alt sınırı düşürüldü ve aylıkların artırılma yönteminde büyümeye yer verilmedi. Böylece emekli aylık ve gelirleri asgari ücretin altına düşmeye başladı. 2019 yılında iktidar 7161 sayılı Kanun ile en düşük emekli aylıklarını bin liraya çıkardıktan sonra 2020 yılının mart ayında pandemi destekleri ile en düşük emekli aylıklarının alt limiti bin 500 liraya çıkarıldı. 2022 yılı itibariyle en düşük asgari emekli aylığını 2 bin 500 liraya eşitlenirken, 2022 yılı için asgari ücret ise 4 bin 253 lira olarak belirlendi.”