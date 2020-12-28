Ağbaba'dan asgari ücret eleştirisi: Yumurtaya yüzde 76, domatese yüzde 68 zam yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, temel gıda maddelerine gelen zam ile asgari ücret artışını karşılaştırdı.

Yüzde 21,56’lık artışla 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücreti “azami sefalet ücreti” olarak değerlendiren Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

“Açıklanan asgari ücret milyonlarca çalışanın açlığını gidermediği gibi sofrasında bir yılda eksilen ürünleri geri getirmemiştir. Son bir yılda; kuru fasulyenin fiyatı yüzde 42, yumurtanın fiyatı yüzde 76, domatesin fiyatı yüzde 68, kuru soğanın fiyatı yüzde 38, mercimeğin fiyatı yüzde 67, 1 litre yağın fiyatı yüzde 43, etin fiyatı yüzde 37, unun ve ekmeğin fiyatı ortalama yüzde 25 artarken, asgari ücrete devletin verdiği zam oranı yüzde 21 olmuştur. 2 bin 825 lira günlük 17 liraya denk gelmektedir. Marketlerinde bebek mamasına, peynire ve yağa alarm takılan bir ülkede, asgari ücretli temel gıda maddelerini kiloyla değil, taneyle almaya devam edecektir. Asgari ücretli 2019 Aralık ayından 2020 Aralık ayına her ay en az 1,16 adet toplamda en az 14 adet çeyrek altın kaybetmiştir. 2019 yılında yıllık toplam asgari ücret ile ortalama 50 adet çeyrek altın alınabilirken, 2020 yılında yıllık asgari ücret ile toplam 36 adet çeyrek altın alınabiliyor.”

Gıda maddelerine gelen zamlar

Ağbaba'nın açıkladığı tabloya göre 1 yılda gıda maddelerine gelen zam şöyle:

-Domates 2019 Kasım’da 3 lira 89 kuruştu, yüzde 68’lik zamla 6 lira 56 kuruşa,

-Kuru fasulye 2019 Kasım’da 11 lira 59 kuruştu, yüzde 42’lik zamla 16 lira 46 kuruşa,

-Tavuk 2019 Kasım’da 10 lira 8 kuruştu, yüzde 27’lik zamla 13 lira 75 kuruşa,

-Yumurta 47 kuruştu, yüzde 76’lık zamla 83 kuruşa,

-Biber 2019 Kasım’da 4 lira 40 kuruştu, yüzde 53’lük zamla 6 lira 75 kuruşa,

-Mercimek 6 lira 58 kuruştu, yüzde 67’lik zamla 11 lira 5 kuruşa,

- 1 litre ayçiçek yağı 10 lira 55 kuruştu, yüzde 43’lük zamla 15 lira 9 kuruşa,

-Pirinç 9 lira 42 kuruştu, yüzde 26’lık zamla 11 lira 95 kuruşa,

-Makarna 4 lira 70 kuruştu, yüzde 14’lük zamla 5 lira 38 kuruşa,

-Nohut 8 lira 48 kuruştu, yüzde 16’lık zamla 9 lira 89 kuruşa,

-Patates 2 lira 6 kuruştu, yüzde 21’lik zamla 2 lira 50 kuruşa,

-Margarin 9 lira 52 kuruştu, yüzde 41’lik zamla 13 lira 50 kuruşa,

-Kuru sarımsak 32 lira 70 kuruştu, yüzde 9’luk artışla 35 lira 90 kuruşa,

-Buğday unu 3 lira 75 kuruştu, yüzde 28’lik artışla 4 lira 83 kuruşa,

-Kırmızı et 46 lira 40 kuruştu, yüzde 37’lik artışla 64 liraya,

-Bulgur 4 lira 70 kuruştu, yüzde 16’lık artışla 5 lira 49 kuruşa,

- 1 litre süt 4 lira 60 kuruştu, yüzde 11’lik artışla 5 lira 14 kuruşa,

-Beyaz peynir 27 lira 5 kuruştu, yüzde 20’lik artışla 32 lira 50 kuruşa,

-Bebek maması 123 liraydı, yüzde 15’lik artışla 142 liraya,

-Kuru soğanın kilosu 1 lira 68 kuruştu, yüzde 38’lik artışla 2 lira 33 kuruşa çıktı.