Ağbaba'dan 'işten çıkarmalara karşı önlem' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kitlesel işten çıkarmalara karşı önlem alınması, kısa çalışma ödeneğinin en az yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini bildirdi.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Haziran itibarıyla sona eren kısa çalışma ödeneği uygulaması ve işten çıkarma yasağı ile bazı mağduriyetler yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunduklarını belirtti.

1 Temmuz itibarıyla kitlesel işten çıkarmaların önünün açıldığını, acil önlem alınmasının şart olduğunu söyleyen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Türkiye yaklaşık 16 aydır salgınla mücadele ediyor. Salgın sadece bir sağlık sorunu olarak değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal yönleri ile de bu süreçte büyük tahribatlara neden oldu. İktidar sanki birden ülkede salgın bitmiş gibi, salgının yarattığı ekonomik problemler çözülmüş gibi zaten yetersiz olan sosyal önlemleri toptan kaldırmaya karar verdi. Esnaf, küçük ve orta boy işletmeler 16 aydır aç-kapa yöntemiYle faaliyetlerine sürekli ara verdi. Küçük ve orta boy işletmeler büyük bir borç batağı içinde. Ülkede her 100 KOBİ’den 86’sı borçlu. Esnaf salgın döneminde kullandığı kredilerin taksitleri ile boğuşuyor. Bu durumda kısa çalışma ödeneğinin bitmesi, henüz tam normalleşemeyen işletmelerde kitlesel işten çıkarmaların yaşanmasına neden olacaktır."

2 milyon 173 bin işçinin işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Ağbaba, CHP'nin ortaya koyduğu 5 temel talebin dikkate alınmasını istedi.

Çalışanları bekleyen bir tehlikenin de 1 Temmuz itibarıyla işsiz kaldıkları andan itibaren "işsizlik ödeneği’’ hakkından yararlanamama ihtimali olduğuna işaret eden Ağbaba, "Ücretsiz izin döneminde sigorta primleri yatırılmayan işçiler, önceki dönem için 600 gün prim şartı aranacağından olası bir işten atılma durumunda işsizlik maaşından faydalanamayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, CHP'nin 5 talebini şöyle sıraladı:

"- Kısa çalışma ödeneği en az yıl sonuna kadar uzatılmalıdır.

- İşten çıkarma yasağı istisnaları kaldırılarak yine en az yıl sonuna kadar devam etmeli, ücretsiz izin uygulamasına son verilmelidir.

- Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanma koşulu olan son 3 yıl 450 gün prim ödeme ve son 60 gün kesintisiz hizmet şartı ortadan kaldırılmalıdır. Yine işsizlik ödeneğinden yararlanmak için son 3 yıl 600 gün prim ödeme şartı kaldırılmalıdır.

- Kısa Çalışma Ödeneği'nin alt limiti en az 2825 lira asgari ücret olarak belirlenmelidir. Günlük 50 lira ücretsiz izin desteği yerine tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneği kapsamına dahil edilmelidir.

- Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı kapsamında olan tüm işçilerin uzun dönemli sigorta primleri ise devlet tarafından karşılanmalı, ilerleyen dönemlerde emeklilik hakkın için çalışan hak kaybına uğramamalıdır."