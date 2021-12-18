Ağbaba'dan kanun teklifine tepki: Milyonlarca insan bir anda asgari ücretli olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı.” açıklamasını hatırlatan Ağbaba, “Bakanın milletvekillerinden, milletvekillerinin bakandan haberi yok. Asgari ücretle müjde diye 124 dolar indirim yapanların şimdiki hedefi çalışanların tamamını asgari ücrete mahkûm etmek.” dedi.

Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

Erdoğan asgari ücretliye büyük müjde diye indirim yaptı. AKP iktidarında ilk kez asgari ücrette azalış yoluna gidildi. 2021 yılbaşında 384 dolar olan asgari ücret, Cuma günü yaşanan kur şokuyla 250 dolara kadar geriledi. Bu gerileyişin devam edeceğini ve enflasyondaki artışla asgari ücretin daha cebe girmeden eriyeceğini çok net olarak görüyoruz. Asgari ücretteki fiyaskodan sonra bugün AKP’li milletvekillerinin Meclis’e sunduğu Kanun Teklifiyle bir yıkım daha yaşandı. Bakan’ın ‘Tüm gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı’ demesine rağmen sunulan teklifte vergi muafiyetinin sadece asgari ücretlilerle sınırlandırıldığını görüyoruz. Biz asgari geçim indirimi (AGİ)’nin kaldırıldığını düşünürken yine teklifte, net ücreti 4250.70 TL’nin altına düşenlere ilave AGİ verileceği belirtiliyor. Saray’ın Bakan’dan, Bakan’ın milletvekillerinden, milletvekillerinin Bakan’dan haberi yok. Birinin açıkladığını gün geçmeden öbürü yalanlıyor.

Bir kez olsun dürüst olun. En iyi bildikleri şey halkı kandırmak. Açıklandığı gün bile yüzde 20 değer kaybeden Asgari Ücret ile ilgili AKP'nin balonu çabuk patladı. AKP'nin Ali Cengiz oyunlarından birini daha görüyoruz. Bu kez ballandıra ballandıra anlattıkları Asgari Ücret üzerinden emekçileri kandırmaya çalışıyorlar. AKP Milletvekillerinin meclise sundukları kanun teklifi fazla mesai ve sosyal ödenek alan işçilerin gelirlerinde çok büyük kayıplara sebep olacaktır.

Bu yıl brüt ücreti 3.557 TL ile 5.004 TL arasında olan işçilerin tamamının brüt ücreti 5.004 TL’de eşitlenecek. Bu teklif kabul edilir ve vergi istisnası asgari ücretle sınırlandırılırsa milyonlarca insan bir anda asgari ücretli olacaktır. Tüm çalışanların yarısından fazlasının halihazırda asgari ücret aldığı toplumda, bu teklifle bu sayı yüzde 70’leri bulacaktır. Bu vahim yanlıştan bir an önce dönülmeli ve komisyonda bu madde ivedilikle düzeltilmelidir. Ekonomi ve işgücü politikalarıyla yıllardır çalışanları açlığa mahkûm edenler, şimdi asgari ücretliye açlık sınırı altında maaş öneriyor. Asgari ücrette Türkiye’yi daha yeni yıl gelmeden Avrupa sonuncusu ilan ediyor. Dünyaya işçimizi ‘köle’ diye pazarlıyor. Bir de üstüne milyonlarca insanı asgari maaş, azami kölelik standardına getiriyor. Bu açıkça işçi ve emek düşmanlığıdır.”