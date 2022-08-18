Ağbaba'dan Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki: Üç haneli enflasyona merhaba diyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TCMB faizi 1 puan indirdi.

Herkes gider Mersin'e biz gidiyoruz tersine. Tüm dünya para birimini korumaya çalışmak için faiz artırırken biz yine faiz indirimine başladık.

Bu politikanın sonucu yüzde 80 enflasyondu. Şimdi üç haneli enflasyona merhaba diyoruz." dedi.