Ağbaba'dan TÜİK tepkisi: Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK'e göre işsizlik oranı, aralıkta yüzde 11,2 oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, işsizlik oranının üç aydır aynı seviyelerde açıklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ağbaba paylaşımında şunları kaydetti:

"Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor. İşsizlik, üç aydır hiç artmadan yine yüzde 11,2 olarak açıklandı. Aralık ayında, TÜİK'e göre sadece 2 bin kişi işsiz kaldı. İŞKUR'a göre 148 bin 642 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Aradaki 146 bin kişi nereye kayboldu?"