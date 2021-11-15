Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı COVID-19'a yenildi
Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan, COVID-19 salgını nedeniyle vefat etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yaklaşık 2 aydır Erzurum Şehir Hastanesinde COVID-19 tedavisi gören Demirhan, yaşam mücadelesini kaybetti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile şubatta Erzurum'a atanan Demirhan için yarın Erzurum Adalet Sarayı'nda tören düzenlenecek.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun sosyal medya hesabından Demirhan için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Etiketler