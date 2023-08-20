Ağır hasarlı bina çöktü, iş makinesi operatörü öldü
Gaziantep'te yıkım işlemi sırasında çöken ağır hasarlı binanın altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Şahinbey ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde zarar gören bina için bugün yıkım başladı.
Binevler Mahallesi'ndeki binanın kontrollü yıkımı devam ederken saat 10:20 sıralarında göçük meydana geldi.
Çalışma yapan iş makinesi operatörü göçük altında kaldı. Başka bir iş makinesiyle operatöre ulaşılmaya çalışıldı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi de sevk edildi.
AFAD, operatörün cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.