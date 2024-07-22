Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi: 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı
Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenleri 4 bin 900 rakımda bulundu. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı.
Yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağın zirveye yakın bölgesinde kaybolan 2 kişiyi bulmak için gece saatlerinde zirveye doğru tırmanışa geçti.
Ceylan, Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 rakımda buldu.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı.
20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.
AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.