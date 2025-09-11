Ağrı'da fırtına 44 ev ve 30 ahırın çatısını uçurdu

Merkeze bağlı Tezeren köyünde fırtına nedeniyle bir ev, bir araç ve bir ahır zarar gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine AFAD, itfaiye, jandarma, sağlık ve enerji ekipleri köye yönlendirildi.

Çatı saçının çarpması sonucu ayağından yaralanan bir vatandaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede 44 evin ve 30 ahırın çatısının fırtınadan etkilendiği belirlendi.