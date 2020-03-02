Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı: 1 şehit

02 Mart 2020

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu öğrenilen saldırıda 1 personel şehit oldu.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bakan Soylu'dan roketli saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına yönelik roketli saldırıya ilişkin, teröristlerin kıstırıldığını, çatışmanın devam ettiğini belirtti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roketin aracın ön tekerine isabet ettiğini ve çarpmadan dolayı yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, paylaşımda, "Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan: 1 personel şehit oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan saldırıda bir personelin şehit olduğunu söyledi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada pekcan, şunları kaydetti:

"Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah’tan rahmet,ailesi ve sevenlerine başsağlığı,yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."