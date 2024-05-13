Ağrı'daki baraj seviyeleri yükseldi

Devlet Su İşleri Müdürlüğü verilerine göre, Ağrı'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan iki barajdan Patnos Barajı'nda geçen yıl mayıs ayında yüzde 53 olan doluluk bu yıl yüzde 82'ye, Yazıcı Barajı'nda ise yüzde 76'dan yüzde 85'e çıktı.

30 yılın ortalamasının üzerine bir yağış

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alperen Kayserili, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileriyle Ağrı'nın 30 yıllık yağış oranını ele aldıklarını söyledi.

"Ağrı'nın 1993 ile 2023 arasındaki 30 yılı kapsayan süreci genel anlamda değerlendirdiğimizde, iklim verileri açısından yağış başlığını ele alacak olursak ortalama 496.7 milimetrelik bir yağış değeri var. 2023 yılı verilerine baktığımızda 522.9 milimetrelik bir yağış değeri karşımıza çıkıyor. Yani bu da Ağrı'nın geçen yıl 30 yıllık yağış ortalamasının üzerinde bir yağış aldığı karşımıza çıkıyor. 2023 yılında zaten gözlemlerimize de baktığımızda yeterli miktarda yağış olduğu gerçeği görüyorduk."

Tarımsal üretim yağışlar sayesinde artacak

Kayserili, geçen yıl yağışın fazla olması sayesinde tarımsal üretimde verim artışının yaşandığını anlattı. Bu yıl nisan ayı dışında Ağrı'nın iyi yağış aldığını ifade eden Kayserili, şunları kaydetti:

"2024 yılına geldiğimizde ise sadece yılın ilk 3 ayı olan ocak, şubat ve mart üzerinden yorumlama yapma şansımız var. İlk 3 aylık verilere baktığımızda da 2023 yılına göre biraz daha şanslı olduğumuzu görebiliyoruz. 2023 yılının ocak, şubat ve mart aylarına baktığımızda 106,4 milimetrelik bir yağış değeri karşımıza çıkıyor. 2024'ün ocak, şubat ve mart aylarına baktığımızda 286,5 milimetre değerinde yağış düştüğünü görüyoruz."