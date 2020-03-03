Ağrı'daki roketli saldırıda şehit sayısı 2'ye yükseldi
Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan gümrük personeli Özgür Kavastan şehit oldu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısına ait araca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan gümrük memuru Özgür Kavastan'ın şehit olduğunu duyurdu.
Bakan Pekcan, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Dün Gürbulak'ta gerçekleşen hain saldırı esnasında ağır yaralanan mesai arkadaşımız Özgür Kavastan'ı Ağrı'da tedavi gördüğü hastanede kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Şehidimizin ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum'' ifadelerini kullandı.
Dün Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlenmişti. Saldırıda bir personel şehit olmuştu.