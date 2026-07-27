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Öğretmen adayları 2026 AGS ve ÖABT'de pazar günü ter döktü. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar netlerini hesaplasa da kesin sonuçlar merak ediliyor. Peki, AGS, ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 AGS sonuç tarihi...

ÖSYM'nin 2026 takvimine göre AGS, ÖABT sınav sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ağustos 2026 tarihinde T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.