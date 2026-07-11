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On binler 26 Temmuz'da AGS ve ÖABT oturumlarına katılacak. Sınava 12 gün kaldı ve gözler sınav giriş belgesinde... ÖSYM'nin tam tarihi belirtmemesi nedeniyle adaylar "AGS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusunu sıklaştırıyor.

MEB AGS ve ÖABT sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 MEB AGS ve ÖABT sınavı 26 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM sınav giriş belgelerini sınavdan 10 gün önce ilan ediyor. Bu sebeple gözler 16 Temmuz'a çevrilmiş durumda...

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.