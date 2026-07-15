AGS sınav yerleri bugün mü açıklanıyor, ne zaman açıklanacak?

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AGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Öğretmen adayları günlerdir bu soruya cevap arıyor. Sınava 11 gün kalmış durumda ve aramalar iyice sıklaştı. İşte beklenen tarih...

MEB AGS ve ÖABT sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 MEB AGS ve ÖABT sınavı 26 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM sınav giriş belgelerini sınavdan 10 gün önce ilan ediyor. Bu sebeple gözler 16 Temmuz'a çevrilmiş durumda...

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.