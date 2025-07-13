AGS soruları ve ÖABT soruları yayımlandı... 2025 AGS ile 2025 ÖABT soru ve cevap anahtarı için tıklayınız...

2025 AGS saat 10.15'te, 2025 ÖABT ise 14.45'te gerçekleşti. Öğretmen adayları sınavda ter dökerken soru ve cevap anahtarı için bekleyiş başladı. ÖSYM beklenen duyuruyu az önce yaptı. Soru kitapçığına erişmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

2025 AGS ve ÖABT soru ve cevap anahtarı için tıklayınız

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2025 takvimine göre AGS ve ÖABT sonuçları 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.