AGS ve ÖABT sınav yerleri açıklandı! 2025 AGS ile ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama...
ÖSYM son dakika duyurusu ile AGS ve ÖABT sınav yerlerinin erişime açıldığını belirtti. Bu flaş gelişme sonrası yüz binlerce kişi kurumun resmi sitesine akın etti. İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
Yüz binler AGS ve ÖABT sınavı için hazırlanırken ÖSYM son dakika duyurusu yaparak "13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" ifadeleri kullandı.
AGS VE ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 03 Temmuz 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
DİKKAT!
13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-AGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ÖABT için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.