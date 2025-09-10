Ağustos ayında bazı illere damla dahi düşmedi! Türkiye su fakiri ülkelerin arasına adım adım ilerliyor

Türkiye’de 2025 yılı Ağustos ayında yağış ve sıcaklık verileri endişe verici boyutlara ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, ortalama yağış 7,9 mm olarak kaydedildi. Bu değer, 1991–2020 normali olan 14,8 mm’nin yüzde 47 altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde 13,9 mm yağış düşmüştü.

Yağışlarda ciddi azalma

Rapora göre; Edirne’nin güneyi, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin gibi birçok bölgede yağışlarda yüzde 80’in üzerinde azalma görüldü.

Buna karşılık, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinde ise yağışlarda yüzde 60’ın üzerinde artış kaydedildi.

En fazla azalma yüzde 76 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde oldu. Batman, Mardin ve Diyarbakır Ağustos ayında hiç yağış almazken; Niğde’de yüzde 63 artış, Rize’de ise 121,7 mm ile en yüksek yağış ölçüldü.

Son 12 yılın en düşük seviyeleri

Ağustos 2025 yağışları, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da son 12 yılın en düşük seviyesine indi. Batman, Diyarbakır, Mardin, Ardahan, Kars, Malatya, Karabük, Tunceli, Elazığ ve Antalya’da da 12 yılın en düşük değerleri kaydedildi.

Türkiye genelinde Ağustos ayında ortalama yağışlı gün sayısı 2,9 gün oldu. Bu değer normallerin altında kalırken, Karadeniz illerinde 10–15 güne çıkan yağışlı gün sayısı, Ege ve Güneydoğu’da yer yer 1 günün altına düştü.

Son 55 yılın en sıcak 4. Ağustos’u

Türkiye’de 2025 yılı Ağustos ayında ortalama sıcaklık 26,5°C olarak ölçüldü. Bu değer, normallerin 1,4°C üzerinde. Rapora göre, 2025 yılı Ağustos ayı son 55 yılın en sıcak 4. Ağustos’u olarak kayıtlara geçti.

* En düşük sıcaklık: 3,8°C (Ardahan)

* En yüksek sıcaklık: 47,7°C (Adana Kozan)

Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ölçülürken, ülkenin diğer bölgelerinde normallerin üzerinde seyretti.