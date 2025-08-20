Ağustos ayında Merkez Bankası toplantısı var mı? MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası'nın bir önceki toplantıda gerçekleştirdiği faiz indirimi sonrasında, bu kez nasıl bir adım atılacağı büyük bir merak konusu. Günler ilerledikçe piyasalar ve vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Bu ay Merkez Bankası toplantısı gerçekleşmeyecek. Bir sonraki TCMB toplantısı 11 Eylül'de yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Eylül ayında faizler düşecek mi?

Ekonomistlerin genel beklentisi eylül ayında politika faizinin 250 ya da 300 baz puan düşeceği yönünde...