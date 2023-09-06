Ağustos'ta onaylanan kapasite raporu sayısında aylık %8,7'lik artış

Ağustos ayında onaylanan kapasite raporu sayısı bir önceki aya göre %8,7 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ağustos 2023’te onaylanan kapasite raporu sayısı Temmuz 2023’e göre %8,7 (343 adet) artarak 4.275 adet oldu.

Açıklamaya göre, aktif Kapasite Raporlarına göre toplam çalışan sayısı ise Ağustos 2022’de 3.786.360 iken %4,5 (170.625) artarak, Ağustos 2023’te 3.956.985 olarak belirlendi.