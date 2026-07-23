Ahbap Derneği soruşturmasında 6 ünlü isim daha ifadeye çağırıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı, komedyen Şahan Gökbakar, gazeteci ve YouTube yayıncısı Ruşen Çakır, oyuncu Hazal Kaya, gazeteci ve YouTube yayıncısı Özlem Gürses ile sosyal medya fenomeni Fatih Koparan ifadeye çağrıldı.

Söz konusu isimlerin bugün ya da önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade vermelerinin beklendiği belirtildi.

Daha önce de ifadeye çağrılan isimler oldu

Soruşturma kapsamında daha önce gazeteciler Fatih Portakal ve Ece Üner ile sanatçı Gökhan Özoğuz ve Örkhan Sarıçay da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade vermişti.