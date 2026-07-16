Ahbap Derneği'nin mal varlıklarına el konuldu
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonun ardından yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilirken, savcılık 6 kişi hakkında tutuklama talebinde bulundu. Soruşturma kapsamında AHBAP Derneği ile şüphelilere ait mal varlıklarına da tedbir kararı uygulandı.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları yönünde talepte bulunuldu.
Tutuklanması istenen isimler arasında, Haluk Levent'in başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan kardeşi Berkant Acil'in de yer aldığı öğrenildi.
Ayrıca AHBAP Derneği ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu.