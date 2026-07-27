Ahbap soruşturmasında Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve 3 kişi ifadeye çağrıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Çok sayıda ünlü isim ifadeye çağrılmıştı

Soruşturma kapsamında daha önce oyuncu Hazal Kaya, gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar ile sosyal medya fenomeni Fatih Koparan da ifadeye çağrılmıştı.

Savcılığa ifade vermek için adliyeye ilk gelen isim Özlem Gürses olmuştu. Adliye önünde gazetecilere konuşan Gürses, "Savcı Bey, bilgimize başvurmak istemiş. Kendisinin sorularını yanıtlamaya geldik" ifadelerini kullanmış, ardından savcılığa ifade vermişti.

Ruşen Çakır'ın ardından avukat olan annesiyle birlikte adliyeye gelen Hazal Kaya ise gazetecilere, "İfadeye çağırıldım geldim. Söyleyecek bir şey yok, göreceğiz" demişti.

Kaya, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılmıştı.