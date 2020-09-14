Ahilik Haftası nedir, ne zaman kutlanır?

14 Eylül 2020

Ahilik Haftası kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırşehir'de başladı. 33. Ahilik Haftası kutlamaları Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi, TOBB, TESK ve TESKOM'un desteğiyle gerçekleştirilecek. Her yıl eylül ayında Bakanlığın belirlediği hafta kutlanan Ahilik Haftası kutlamalarını merak edenler, "Ahilik Haftası nedir?" ve "Ahilik Haftası ne zaman kutlanır?" sorularına arıyor.

Ahilik Haftası nedir?

Ahilik Haftası kutlamaları he yıl eylül ayında Ahilik Kutlama Komitesinin belirlediği tarihlerde gerçekleştirilir.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında; fuar, kermes, sergi, ikram ve benzeri faaliyetler gerçekleştirilir. Konferans, seminer, sempozyum panel gibi bilimsel toplantılar, resim, şiir, kompozisyon gibi yarışmalar, film, video gösterileri, tiyatro oyunları ve müzik dinletileri gerçekleştirilir.

Ahilik Haftası kutlamaları ile ahilik kurumunun geleneklerini yeni nesillere aktarmak amaçlanmaktadır. Önceleri sadece Kırşehir'de düzenlenen Ahilik Bayramının ülke geneline yayılması ile Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları başlamıştır.

Bu etkinlikler 1988 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Yönetmelik esas alınarak 15 yıldır kutlanmaktadır.