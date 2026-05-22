Ahmet Akın’dan Kılıçdaroğlu ziyareti: 'Birlik beraberlik' çağrısı yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ile evinde bir araya gelen Akın, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Herkesin gönlü rahat olsun"

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin değerlendirmede bulunan Akın, “CHP, Türkiye'yi kuran parti. Onun için herkesin gönlü rahat olsun. Sükunetle, aklı selim bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Yine hep beraber birlik, beraberlik içerisinde ayağa kalkacağız. Dün bir program gereği buradaydım. Hatta randevularımız vardı. Her geldiğimde ben Kemal Bey'i ziyaret ederim. Bu sefer de ettim. Hayırlısı olsun.” ifadelerini kullandı.

Akın, basın mensuplarının “Genel Merkez'e geçecek misiniz?” sorusuna ise “Evet, şimdi oraya geçiyorum” yanıtını verdi.

"Birlik ve beraberlik" çağrısı yaptı

“Moral, motivasyon nasıl?” sorusunu da yanıtlayan Akın, “İyi, gayet iyi. Bir sorun yok burada şu anda. Bunlar olağan şeyler. Birlik beraberlik hayat anlayışımız. O birlik beraberlik her şeyin ilacı olacak.” dedi.