Ahmet Albayrak kimdir? TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Ahmet Albayrak, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı. Ahmet Albayrak'ın atamasının yanı sıra yeni yönetim kurulunda üye sayısı 7'den 9'a çıkarılırken, yeni yönetim kurulu Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin ve Veysel Kurt'tan oluştu.

Ahmet Albayrak kimdir?

Ahmet Albayrak, lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde aldı. Mezuniyetinin ardından 2005 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında yüksek lisans tamamladı. Yine aynı üniversitede sanatta yeterliliğini de aldı.

Dünya pek çok kentinde video, film, motion, resim, çizgi, fotoğraf ve enstalasyonları ile sanat etkinliklerine katılan Ahmet Albayrak, çeşitli ödüller aldı. Ahmet Albayrak, görsel iletişim tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, işitsel imge üretimi, iletişimsel estetik, dijital iletişim, sanat ve basın, film-video sanatı, video mapping, yeni medya, sosyal medya ve sanat, arşiv görselleştirme ve yapay zekâ, yazılı ve dijital basın estetiği, dijital imge dili ve sanat diplomasisi gibi konularda birçok özel ve resmi kurumda seminerler, konferanslar ve dersler verdi, çeşitli projeler gerçekleştirdi. Bu gibi alanlarda ürettiği işlerle çağdaş sanat sergilerine ve çalıştaylara katıldı.