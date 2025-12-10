Ahmet Çakar tedavisinin ardından taburcu edildi
'Bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'deki tedavisinin ardından taburcu edildi. Anjiyo uygulanan Çakar'ın durumunun stabil olduğu bildirildi. Başsavcılık, Çakar'ın tıbbi süreç sonlandıktan sonra durumunun uygunluğuna göre adliyeye "mevcutlu" olarak getirilmesi için emniyete talimat göndermişti.
Çakar, fenalaşması üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye götürülmüş ve burada anjiyo yapılmıştı. Uygulanan tedavilerin ardından sağlık durumunun stabil hâle geldiği belirtilen Çakarın taburcu edildiği öğrenildi.
Gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırılmıştı
Öte yandan, hakkında verilen gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırılmıştı. Başsavcılık, Çakar'ın tıbbi süreç sonlandıktan sonra durumunun uygunluğuna göre adliyeye "mevcutlu" olarak getirilmesi için emniyete talimat göndermişti.